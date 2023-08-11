Мигрантов и беженцев послали в ООН

Центр защиты прав человека «Мемориал» и экологическая общественная организация «Экозащита» направили в ООН альтернативный доклад о положении в области экономических, социальных и культурных прав человека в России. Правозащитники заявили, что доклад, ранее представленный в ООН правительством РФ, в контексте происходящих событий выглядит «слишком оторванным от действительности», а в стране продолжают сохраняться гендерное неравенство и дискриминация. Документ возмутил главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева — он счел альтернативный взгляд «дискредитацией» правозащитной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Осенью прошлого года правительство РФ направило в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам седьмой периодический доклад. В нем российские власти доложили, как в стране исполняется международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН в 1966 году и ратифицированный президиумом Верховного Совета СССР в 1973 году. Документ содержит каталог прав из 15 статей (например, право на самоопределение, право на труд, право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, право на участие в культурной жизни и т. д.). Периодически отчитываться о мерах, принятых для их защиты, обязаны все государства-участники. А упомянутый комитет ООН уполномочен контролировать соблюдение странами своих обязательств.

Предыдущий, шестой доклад РФ подавала в ООН в 2017 году. Изучив его, представители международной организации направили властям свои замечания: «Комитет обеспокоен широким распространением социальной стигматизации и дискриминации, в частности по признаку инвалидности, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и состоянию здоровья». В ответном докладе российские власти указали, что в стране установлена ответственность за любую дискриминацию (расовую, этническую, гендерную и многие другие).

Что касается седьмого доклада, то ООН свои замечания пока не представила. Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал» (создан сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного правозащитного центра «Мемориал») и экологическая общественная организация «Экозащита» между тем направили свой альтернативный документ в Комитет ООН. В нем правозащитники изложили свою версию ситуации в области прав человека в стране. «Документ российских властей пытается представить ситуацию с социальными правами в наиболее выгодном свете, и в целом это нормально — так делают многие страны,— пояснил “Ъ” юрист ЦЗПЧ "Мемориал" Жаргал Будаев.— Но в контексте текущих реалий официальная картина выглядит слишком оторванной от действительности».

Так, общественные организации обращают внимание международной общественности на дискриминацию, нарушение прав на жилище и здоровье, а также ограничения доступа к образованию для детей беженцев и мигрантов.

«Женщины повсеместно подвергаются насилию и дискриминации: принудительные браки, женское обрезание, насильственное разлучение со своими детьми в случае развода, отсутствие свободы выбора своего образа жизни»,— описывают авторы, в частности, ситуацию на Северном Кавказе.

По мнению ЦПЗЧ «Мемориал», дискриминации подвергаются и представители сексуальных и религиозных меньшинств. «Представители ЛГБТИК+ в принципе не имеют возможностей выразить свою идентичность из-за высокого риска стать жертвой убийств чести, похищений и ложных обвинений в преступной деятельности. Также преследуются и религиозные меньшинства — салафиты в Дагестане подвергаются массовой постановке на профилактический учет (не признаваемый властями) по признаку религии из-за якобы "склонности к экстремизму"»,— пояснил господин Будаев.

Правозащитники обращают внимание на отсутствие эффективных уголовно-правовых норм и национального плана «борьбы с торговлей людьми». В качестве примера приводится положение мигрантов из Средней Азии: «Отсутствуют механизмы взаимодействия органов власти, обучение правоохранителей по работе с такими случаями, надлежащий сбор и анализ данных о торговле людьми».

Внимание «Мемориала» также привлекло и положение детей беженцев и трудовых мигрантов. «Даже легально находящихся в России дети повсеместно не имеют доступа к школьному образованию и детским садам. Это происходит по формальным основаниям, например отсутствию регистрации по месту жительства или несовершенному знанию русского языка. Отсутствие доступа к образованию приводит к резкому снижению шансов детей на полноценную и благополучную жизнь в будущем»,— подчеркнул Жаргал Будаев.

В ЦПЗЧ «Мемориал» пояснили, что альтернативный доклад направлен в ООН для «восстановления максимально объективной картины».

«Мы надеемся, что наша информация найдет отражение в его заключении и рекомендациях, что может повлиять на ситуацию, создать нужную информационную повестку, привлечь внимание»,— пояснили в правозащитном центре.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев возмутился докладом правозащитников и назвал его «позорным»: «Есть содержание, а есть форма. Доклады подобного качества дискредитируют правозащитную деятельность. Эти люди не понимают, что такое правозащитная деятельность, не понимают, какие институты работают в области правозащиты, в том числе в России».

Господин Фадеев отметил, что докладчики привели лишь несколько частных случаев, которые не говорят об общей ситуации в стране.

«Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченные в регионах обрабатывают десятки тысяч заявлений в год. Работает огромная машина: что-то получается, что-то не получается. Они привели в докладе два-три случая и пытаются превратить это в политическую акцию. Если в ООН работают разумные люди, то они никак не должны реагировать на этот жалкий документ»,— заключил глава СПЧ.

Получить комментарий Татьяны Москальковой, которая выступала одним из составителей седьмого периодического доклада РФ, “Ъ” не удалось.

Эмилия Габдуллина