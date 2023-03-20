Счастье и человеколюбие вместо ВВП

В очередном «рейтинге счастья» от ООН, который охватывает период с 2020 по 2022 год, первое место среди 137 исследованных стран мира заняла Финляндия. В рейтинге World Happiness Report группа экспертов по заказу ООН учитывает не только такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения и продолжительность жизни граждан, но и уровень коррупции в стране, уровень социальной поддержки населения, возможность граждан принимать важные решения, которые влияют на государственную и общественную политику. Россия продолжила опускаться вниз по рейтингу, заняв в этом году лишь 70-е место — между Боливией и Боснией и Герцеговиной. В 2017 году Россия занимала 49-е место, находясь рядом с такими странами, как Кувейт и Узбекистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В «рейтинге счастья» ООН (World Happiness Report) учитываются семь основных факторов, влияющих на оценку уровня жизни в разных странах мира:

ВВП на душу населения;

социальная поддержка населения;

продолжительность жизни и уровень здоровья населения;

свобода выбора и принятия решений, влияющих на жизнь;

степень общественной взаимовыручки между гражданами, в том числе участие в благотворительности;

уровень коррупции;

ощущение антиутопичности происходящего.

Комментируя один из нематериальных факторов — «Свобода выбора и принятия важных жизненных решений»,— составители рейтинга говорят следующее: «Главный вопрос: насколько вы удовлетворены или нет свободой выбора тех или иных действий в вашей жизни? Это включает и базовые права человека на свободу слова, мнений и собраний, и уровень дискриминации по расовому, половому, национальному и религиозному статусу, свободу выбора места учебы и работы и т. д.».

В рейтинге этого года (он охватывает период с 2020 по 2022-й) первую тройку составили Финляндия, Дания и Исландия. В топ-10 также вошли Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Новая Зеландия. На 15-м месте оказались США, следом за ними — Германия. 19-е место заняла Великобритания, 21-е — Франция, а Китай оказался на 64-м месте. Самыми несчастливыми в рейтинге этого года признаны Афганистан, Ливан, Сьерра-Леоне и Зимбабве. Из стран на постсоветском пространстве самое высокое место заняла Эстония — 31-е. За ней идут Латвия (41-е) и Казахстан (44-е). Россия в этом году оказалась на 70-м месте, Армения на 79-м, Грузия на 90-м, Украина — на 92-м.

Позиции России в «рейтинге счастья» ООН снижаются с каждым годом. Если по итогам 2016-го страна находилась на 49-м месте, то по итогам 2017-го — уже на 59-м, а в 2019 году — на 68-м месте.

Одним из неожиданных выводов для составителей нынешнего рейтинга стало то, что, несмотря на два года пандемии, многочисленные локдауны, самоизоляцию, повышенный уровень смертности и спад экономической активности, уровень ощущения счастья во многих странах оказался устойчивым к этим негативным событиям.

«Чтобы объяснить эту сопротивляемость (негативным событиям.— “Ъ”), мы собрали информацию о том, как общественная поддержка, доверие и взаимовыручка помогают сохранять счастье во время кризисов. Например, в странах, которые в 2020–2021 гг. пытались сократить уровень передачи вируса, а население относилось к этому с пониманием и доверием, был отмечен меньший уровень смертности и, как следствие, более высокий уровень удовлетворенности пережитыми событиями,— говорится в докладе.— Не все страны пошли по такому пути, и вскоре появились новые разновидности вируса, что в 2022 году стало заметно в связи со штаммом омикрон. Но, несмотря на это, более высокий уровень общественного доверия и поддержки мерам борьбы с вирусом очевидно оказали прямое воздействие на меньшую смертность в ряде стран».

Еще одним ключевым фактором сопротивляемости негативным событиям последних лет эксперты ООН назвали доброту и человеколюбие.

«В 2020 и особенно в 2021 году во всем мире был отмечен всплеск актов человеколюбия — данные за 2022 год показывают, что число поступков граждан в интересах других людей и общества выросло на четверть по сравнению с допандемическим периодом. Такие страны, как Украина и Россия, в 2020–2021 годах следовали общемировому тренду. В 2022 году такой тренд еще больше усилился на Украине, но ослаб в России,— говорится в докладе.— Несмотря на огромные масштабы страданий, оценка отношения к жизни по состоянию на сентябрь 2022 года оказались на Украине выше, чем в 2014 году, что во многом объясняется более сплоченным духом общей цели, человеколюбия и доверия к своему руководству».

Оценка уровня жизни населения в разных странах с учетом не только экономических показателей вроде ВВП на душу населения уже давно рассматривается экспертами ООН как перспективный подход. Первый «рейтинг счастья» был составлен группой экспертов и исследовательских организаций по заказу ООН в 2012 году. В докладе были впервые изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях.

Евгений Хвостик