До равенства полов остался 131 год

Равенство мужчин и женщин по ряду социальных, политических и экономических параметров в мире составляет 68,4%. Как отмечается в новом рейтинге Global Gender Gap Report, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), если движение к равенству полов будет идти нынешними темпами, то достичь его, то есть выйти на 100%, можно будет не ранее 2154 года. Россию второй год подряд в этот рейтинг не включают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ситуация с равенством мужчин и женщин в общественной, политической и экономической сферах в мире не спешит меняться к лучшему. За последний год показатель равенства смог подрасти всего на 0,3% и достичь того уровня, который был до пандемии,— 68,4%. Если двигаться такими темпами, то полного гендерного равенства в мире можно дождаться только к 2154 году. Такой вывод сделали эксперты Всемирного экономического форума в ежегодном докладе (.pdf) о гендерном равенстве в мире.

Как отмечает управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди, в последние годы процесс достижения гендерного равенства в мире сталкивался со многими препятствиями, в том числе с пандемией COVID-19, а сейчас мир переживает серьезный экономический и геополитический кризисы. И в то время, как в одних регионах мирах равенство мужчин и женщин показывает положительную тенденцию, в других — из-за таких кризисов наблюдается ухудшение.

Доклад о ситуации с равенством полов в мире и рейтинг стран по этому показателю ВЭФ публикует ежегодно с 2006 года. Каждая из стран, входящих в рейтинг, оценивается с учетом таких данных, как доля работающих женщин и мужчин в общем работающем населении страны, доля женщин и мужчин среди топ-менеджеров компаний, участие мужчин и женщин в политике, сфере образования, доступ для них к услугам и здравоохранение, условия оплаты труда и т. д. В текущий рейтинг вошли 146 стран, не включая Россию.

Как отмечают в ВЭФ, до сих пор ни одной стране в мире не удается достичь 100-процентного равенства полов. Ближе всего к этому близки страны Европы, в первую очередь Северной.

Девяти странам, входящих в топ-10, удалось довести этот показатель до 80% и выше. Это Исландия, Норвегия, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва.

Лидер в рейтинге не меняется 14 лет подряд: Исландия занимает 1-е место с 91,2% показателя равенства. И она же остается пока единственной страной, которой удалось преодолеть отметку в 90%. С прошлого года из стран, входящих в топ-10, улучшили свои показатели Норвегия, которая поднялась с 3-го на 2-е место, Германия — с 10-го на 6-е, Литва — с 11-го на 9-е, Бельгия — с 14-го на 10-е. Финляндия опустилась за год со 2-го на 3-е место. Остальные лидеры остались на своих местах.

С противоположного конца рейтинга разместились Афганистан, где показатель равенства между мужчинами и женщинами составляет 40,5%. Чуть лучше ситуация в Чаде (57%), Алжире (57,3%), Иране (57,5%) и Пакистане (57,5%).

Самый быстрый взлет в рейтинге за год показали Либерия, которая поднялась на 39 позиций и занимает 39-е место, Бразилия (поднялась на 37 позиций на 57-е место), Колумбия (на 33 позиции и занимает 42-е место), Эстония (на 30 позиций на 22-е место). Самое значительное ухудшение показателей равенства у Восточного Тимора, который опустился на 39 позиций до 95-го места, также у Австрии (ниже на 26 позиций, 47-е место) и Франции (ниже на 25 позиций, 40-е место).

Среди регионов на первое место по уровню равенства вышла в нынешнем году Европа (76,3%), обогнав Северную Америку (75%). Совсем немного им уступает регион Латинской Америки и стран Карибского бассейна (74,3%). Ниже уровень равенства полов в странах Евразии и Средней Азии (69%), Восточной Азии и Тихоокеанского региона (68,8%), стран Африки, расположенных ниже пустыни Сахары (68,2%). Самый низкий уровень равенства в странах Юго-Восточной Азии (63,4%) и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (62,6%).

По подсчетам экспертов ВЭФ, странам Европы при сохранении нынешних тенденций повышения гендерного равенства понадобится 67 лет, чтобы выйти на 100-процентный показатель. У Северной Америки на это уйдет уже 95 лет, а у Ближнего Востока и Северной Африки все 152 года.

Второй год подряд в рейтинге нет России. В 2020 году она занимала в нем 81-е место из 153 стран мира, в 2021 году — тоже 81-е место, но из 156 стран мира. Причин отсутствия России в рейтинге составители не приводят. Среди стран постсоветского пространства самый высокий уровень гендерного равенства у Литвы (80%, 9-е место), Латвии (79,4%, 13-е место), Молдавии (78,8%, 19-е место), Эстонии (78,2%, 22-е место). Самый низкий — в Таджикистане (67,2%, 111-е место). Украина в рейтинге занимает 66-е место (71,4%), за год она поднялась на 15 позиций.

Алена Миклашевская