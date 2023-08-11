Дневной прилет «Бобра»

В Северо-Западном округе столицы военные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник типа «Бобер», который рухнул и взорвался в парке неподалеку от перинатально-кардиологического центра 67-й горбольницы. Только по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. Следствие полагает, что организаторы теракта, за которым стоят власти Украины, долго готовились к дневному налету на столицу и все-таки нашли брешь в ее противовоздушной обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковую зону, в которой взорвался дрон, посетили представители всех правоохранительных и силовых структур страны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Парковую зону, в которой взорвался дрон, посетили представители всех правоохранительных и силовых структур страны

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Бобер», предположительно запущенный со стороны Черкасской области Украины еще ночью, к утру, пролетев над целым рядом субъектов Российской Федерации, появился в небе над столичным регионом. Вначале его заметили в районе аэропорта Внуково, который после ввода оперативного плана «Ковер» на некоторое время прекратил принимать и выпускать самолеты. Затем ударный беспилотник попал в поле зрения жителей подмосковного Красногорска, пролетел в районе военного госпиталя имени Вишневского и направился в столицу.

Жители запада и северо-запада Москвы выложили десятки видеозаписей и фото пролета примерно на высоте 100–150 м небольшого аппарата самолетного типа. В основном он следовал над Москва-рекой, распугав посетителей пляжей в Серебряном бору.

Однако в какой-то момент дрон резко пошел на снижение, рухнул в парк, немного не долетев до перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, что на улице Саляма Адиля, и взорвался.

Этот центр построили в марте 2020 года, однако почти два года он использовался как коронавирусный госпиталь, успев за это время принять более 33 тыс. пациентов. Как перинатальный центр был открыт 26 марта 2022 года. Способен принять 13 тыс. родов в год. Площадь составляет 51,7 тыс. кв. м. В медучреждении расположены 392 койки, из них акушерский стационар — 230 коек, педиатрический блок — 100, реанимация для взрослых — 20, реанимация для новорожденных — 42 койки. В учреждении установлено различное экспертное медицинское оборудование. Среди которого — три передвижных рентгеновских аппарата, 44 инкубатора для интенсивной терапии, 36 мониторов пациента, 30 неонатальных мониторов пациента, восемь аппаратов ИВЛ для новорожденных, ангиограф, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, два аппарата искусственного кровообращения, маммограф. Персонал центра насчитывает 1799 человек.

Поражающих элементов во взрывном устройстве, установленном в БПЛА, не было, а ударом взрывной волны в больнице выбило пару стекол.

Взрывотехники, криминалисты и следователи ГСУ СКР, приступив к осмотру места происшествия, обнаружили обломки дрона на ветвях большого дерева и под ним.

По предварительным данным, Москву снова пытались атаковать с помощью беспилотника типа «Бобер», который может преодолевать до 1 тыс. км и несет в себе кумулятивный заряд КЗ-6, эквивалентный по мощности 1,8 кг в тротиловом эквиваленте.

Как правило, эти заряды используют для пробития бетонных перекрытий, повреждения полос аэродромов и проч.

С помощью таких же беспилотников, как сообщал “Ъ”, дважды, 30 июля и 1 августа, были атакованы здания в «Москва-Сити», а чуть раньше, 24 июля, недостроенный небоскреб и центральный оркестр Минобороны. Эти налеты совершались в начале четвертого часа утра. После них подразделения ПВО в столичном регионе и на подступах к нему были усилены.

Последний налет, в пятницу, впервые был зафиксирован оперативными службами уже почти днем — в 10:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Минобороны сообщили, что вражеский дрон, как и в предшествовавших ему случаях в черте Москвы, был подавлен с помощью средств РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жертв и сильных разрушений от взрыва не было.

По одной из версий, в течение двух дней, предшествующих прорыву, украинские дроны использовались не в ударных, а в разведывательных целях, совершая подлеты к подмосковным Одинцово и Подольску.

Возможно, тогда их операторам и удалось нащупать возможную брешь в усиленной обороне Москвы.

При этом следует отметить, что военнослужащие ПВО, как и другие силовики, в связи с возможными налетами давно работают в чрезвычайном режиме. Так, по данным МВД России, только в ночь на пятницу в Московской области правоохранители получили от граждан 111 сообщений о возможных пролетах БПЛА (16 из них, поступило из городского округа Одинцово), а еще 76 «обнаружений» дронов пришлось на Москву (29 из них — на Троицкий и Новомосковский административных округа). Полиция передала информацию в ФСБ, а из нее данные поступили военным. При этом отработка сигналов ничего не дала — все прилеты оказались ложными.

По инциденту, произошедшему в пятницу, в ГСУ СКР по Москве планируют возбудить очередное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В СКР и ФСБ считают, что целью налета не являлось разрушение какого бы то ни было объекта (для этого заряд был слишком маломощным), а была предпринята попытка с помощью взрыва, который десятки, а то и сотни человек буквально видели вживую, посеять панику и страх.

Николай Сергеев