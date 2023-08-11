Мединский рассказал о работе над пособием по военной истории для учителей

Для учителей 5–11 классов готовят дополнительное пособие по военной истории. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса»,— сказал господин Мединский в интервью «Комсомольской правде». Он не привел каких-либо подробностей.

7 августа на пресс-конференции в Москве представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Их авторами стали Владимир Мединский, а также ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что учебники подготовлены «в кратчайшие сроки».

В новых учебниках полностью переработали разделы с 1970-х по нулевые годы, есть раздел о спецоперации, а также упоминается закон об иностранных агентах. Они будут стоить на 20% дешевле старых — по 849 руб. Обучение по ним начнется с 1 сентября.

Олеся Павленко