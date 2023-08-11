В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские спецслужбы — Главное управление разведки Минобороны (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ) — имеют «достаточно эффективную сеть» на территории России. По его словам, число инцидентов с «неустановленными беспилотниками» в России будет расти, как и эффективность этих ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться»,— заявил господин Подоляк в эфире украинского телеканала «24» (цитата по УНИАН). «Понятно, что сегодня отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА»,— добавил он.

Сегодня утром, 11 августа, на Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Недалеко от места падения обломков расположены Карамышевский гидроузел и гидроэлектростанция. В прошлый раз беспилотники добирались до Москвы ночью 30 июля и 1 августа: тогда обезвреженные беспилотники дважды попадали в одну и ту же башню правительственного комплекса IQ-квартал «Москва-Сити». Российские власти квалифицировали все эти атаки как теракты.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников ранее говорил, что с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, которые готовились при содействии Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина