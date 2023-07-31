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Воронежскому бизнесмену Леониду Арапову не удалось освободиться из-под домашнего ареста

Московский городской суд оставил в силе решение о продлении до 3 сентября домашнего ареста для обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) воронежского предпринимателя Леонида Арапова. Судя по тексту решения, апелляционные жалобы его адвокатов отклонены.

Под домашним Арестом господин Арапов находится с начала лета. Уголовное дело против него МВД возбудило в ноябре прошлого года, в мае его обвинили в совершении двух эпизодов мошенничества и даже объявили в розыск. Меру пресечения ему избрали 5 июня.

Суть обвинений не раскрывается. Согласно материалам суда, бизнесмену вменяется хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского алюминиевого завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия господина Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов ее денег на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

Господин Арапов вину не признает. Его защитники считали возможным избрать предпринимателю более мягкую меру пресечения.

Сергей Толмачев

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