«Не такое нынче теплое это место»

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о дефиците кадров в своем ведомстве. По словам министра, только в июле из органов внутренних дел уволились 5 тыс. человек. В этой связи руководителям на местах предписано повысить бдительность и сделать ставку на повышение эффективности работы сотрудников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем неприятную тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев не то чтобы взорвал информационное пространство, но обратил на себя внимание общественности.

Выступая на профильном совещании, глава МВД заявил о критической ситуации с личным составом. Только за июль из органов ушли 5 тыс. человек, и это проблема. Однако при этом, по его словам, нужно сделать все, чтобы «удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».

Не будем утомлять аудиторию цифрами — они всем известны: Россия, может быть, и не абсолютный лидер в мире по числу полицейских на 100 тыс. населения, но очень близко к этому. Поэтому, собственно, слова господина Колокольцева и вызвали определенную саркастическую реакцию.

К слову, насчет прав и свобод тоже можно было бы отпустить несколько колких замечаний или немного подискутировать, но мы не будем этого делать. Здесь тоже всем всё давно должно быть ясно. Нет у нас другой полиции, и в ближайшее время вряд ли предвидится. Защищают, как могут.

Впрочем, интересно другое — почему увольняются? 5 тыс. человек за месяц действительно много, и новые сотрудники не идут на службу. Не секрет, что среди российского народа образ милиционера, который стал впоследствии полицейским, никогда не был на должном уровне, даже несмотря на героические фильмы и иные способы улучшения имиджа.

Как бы это сказать помягче, количество есть, но вот качество иногда подводит. Одно в другое не всегда переходит, эффективности не хватает.

И, как считается, не очень они себя утруждают. Отсюда, опять же, и сарказм.

Так почему же все-таки уходят? Может быть, и потому, что не жалуют полицейских в народе и не всегда относятся с пониманием. Кроме того, обстановка сейчас непростая, много новых вызовов появляется. Не такое нынче теплое это место, если разобраться.

И здесь уж не до сарказма. Похоже, что наметилась очередная неприятная тенденция. Если так дальше пойдет, ничем хорошим подобное не закончится. Тревожный фактор и повод в очередной раз задуматься.

Конечно, раньше можно было сказать: проведите реформу, поднимете эффективность, чтобы сотрудники полиции стали ближе к людям. Так и понимание придет, и поддержка, и зарплата достойная, и преступлений, глядишь, меньше станет. Но нынче «реформа» — слово ругательное. Так что приходится довольствоваться тем, что есть.

Служба наша и опасна, и трудна, действовать нужно не числом, а умением. Но и число должно оставаться на соответствующем уровне, иначе ситуация рискует стать критической, о чем и говорит глава МВД Владимир Колокольцев.

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