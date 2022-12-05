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Коммерсантъ FM
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Штатная численность МВД к 2025 году вырастет до 938 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает предельную штатную численность МВД в 2023 году — 922 тыс. человек, в 2024 году — 934 тыс., а в 2025 году — 938 тыс.

Согласно документу, предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с 1 января следующего года устанавливается в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

Правительство в связи с президентским указом должно быть готово выделить дополнительные деньги МВД России из федерального бюджета.

30 сентября глава государства увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 180 человек — с 6580 до 6760. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 19 октября заявил, что к 2026 году МВД потребуется 52 тыс. сотрудников полиции на новых территориях России.

Дарья Эрозбек

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