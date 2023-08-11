Президент США Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия» из-за экономических проблем. При этом, по его словам, власти США стремятся к «рациональным отношениям» с этой страной и не желают причинять ей вред.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой»,— заявил господин Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома. «У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки»,— сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Юте.

При этом он отметил, что США по-прежнему добиваются «рациональных отношений с Китаем». «Я не хочу вредить Китаю, но я слежу»,— добавил он.

10 августа США ограничили инвестиции в технологическую отрасль Китая: это затронуло разработку полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. В Минфине США полагают, что такой шаг ограничит разработку технологий, которые могут использовать для разведывательной деятельности или слежки.

Подробнее — в материале «США огораживают чувствительные технологии "забором"».