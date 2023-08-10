Байден ограничил инвестиции США в технологии Китая

Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает ограничение инвестиций в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщил Минфин США.

В документе говорится, что этот шаг позволит США ограничить разработку секретных и передовых технологий, «которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве».

Указ позволит министру финансов регулировать инвестиции в трех секторах китайской промышленности: полупроводниках, микроэлектронике, квантовых информационных технологиях и некоторых системах искусственного интеллекта. Власти США обяжут бизнес сообщать о таких капиталовложениях. Часть из них будут запрещены.

В октябре 2022 года власти США ограничили поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Под ограничения попали Megvii Technology, Dahua Technology и IFLYTEK, Sunway Microelectronics, Yitu Technologies и другие.

Анастасия Ларина