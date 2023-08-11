Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 августа

9:00. Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал в соцсетях об очередной посылке от региона, которую уже доставили «бойцам третьего армейского корпуса». В частности, «переданы коллиматоры, рации с базовыми станциями, комплектующие на оружие, пауэрбанки, тепловизоры, портативный электрогенератор, мультитулы, бензопилы, наборы инструментов, газовые горелки и баллоны. Кроме того, в посылку вошли тактические шлемы и кроссовки, летние маскхалаты».

8:00. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. О каких-либо последствиях он не сказал, но поблагодарил российских «воинов за защиту и профессионализм».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 августа