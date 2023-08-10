Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 августа

09:41. Новую посылку для военнослужащих собирают жители Кромского района Орловской области, бизнес, представители муниципальных властей и лично глава Кромского района Андрей Усиков.

9:11. Не менее 900 млн руб. уйдет на оплату труда строителей, занимающихся восстановлением пострадавших при обстрелах Шебекина и Новой Таволжанки в Белгородской области. На эти цели уже были взяты в кредит 200 млн руб., их передали специалистам. Еще 700 млн руб. планируется получить через профильные федеральные министерства, вопрос может быть решен уже к концу недели. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

8:44. Два беспилотника, летевшие к Москве, сбили системы ПВО над Малоярославецким районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.

08:17. Ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области — РСЧС.