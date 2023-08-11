Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область 79 снарядами; один человек пострадал

В четверг, 10 августа, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 79 снарядов (за 9 августа — 85). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Есть один пострадавший и разрушения в одном населенном пункте.

В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено 16 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Нехотеевка — по четыре артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с беспилотника было сброшено три осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбит один БЛПА. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано попадание пяти снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. В селе Карабаново сбили один БЛПА противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано попадание девяти снарядов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. В трех частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии была обстреляна окраина села Глотово — зафиксировано попадание трех снарядов. Обошлось без последствий на земле. По окраинам сел Дроновка и Мокрая Орловка ударили пятью и двумя минометными снарядами соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Терезовка был выпущен один минометный снаряд. В результате атаки один мирный житель получил осколочное ранение. «Врачи оказали ему всю необходимую помощь»,— уточнил губернатор. Разрушений нет. Также четырьмя и семью минометными снарядами соответственно ударили по хутору Панков и селу Муром. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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