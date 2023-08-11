Вучич заявил, что Запад не сможет победить Россию на поле боя

Помогающие Украине страны Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя, считает президент Сербии Александр Вучич. При этом он не уверен, что и Россия смогла бы выиграть, поэтому самым оптимальным вариантом он считает «как можно более скорое достижение перемирия».

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане»,— убежден господин Вучич (цитата по ТАСС).

По его мнению, военный конфликт на Украине перешел в стадию «на истощение». В связи с этим сербские власти рассчитывают на перемирие, которое отвечало бы интересам в том числе США и помогло бы стабилизировать мировую экономику.

Александр Вучич жаловался, что на его страну усиливают внешнее давление из-за Украины. Он неоднократно отказывался вводить санкции против России, потому что считает их безрезультатными.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербия и Украина обменялись признаниями по Косово».

Лаура Кеффер