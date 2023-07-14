Вучич: моральная позиция Сербии не позволяет ввести санкции против России

Власти Сербии не хотят вводить антироссийские санкции из-за своих моральных принципов, уверяет сербский президент Александр Вучич. Он признал, что из-за этого страна сталкивается со множеством проблем, и он не уверен, что сможет и дальше отказываться от введения санкций.

«Я был тем, кто изначально был против (введения санкций.— "Ъ"), считая, что моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Потому что для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция»,— сказал господин Вучич (цитата по ТАСС).

По его словам, представители стран Запада используют двойные стандарты при обсуждении России и Украины. «Вы приходите и спрашиваете: "Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины?" — "Конечно, поддерживаем территориальную целостность Украины, так написано в уставе ООН". А теперь, дорогие друзья, позвольте я спрошу: "Поддерживаете ли вы территориальную целостность Сербии?" Ответа нет»,— сказал Александр Вучич.

Он говорил, что считает санкции против России безрезультатными, хотя и признает, что из-за отказа их вводить у Сербии не осталось союзников. В феврале господин Вучич сказал, что не знает, сколько еще сможет не вводить санкции. В конце апреля он пожаловался, что Запад надоел ему требованием ввести ограничения против России.

О давлении на Сербию — в материале «Ъ» «Разделение Александров».

Лаура Кеффер