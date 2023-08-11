Приоритетному импорту разрешили лизинг

Правительство расширило программу льготного кредитования покупки приоритетной импортной продукции — на кредиты по ставке около 5,5% для покупки оборудования теперь смогут рассчитывать и те, кто покупает его в лизинг. Предусмотрена и возможность рефинансирования льготных займов — на случай, если бизнес найдет более выгодные условия,— а также сохранения льготной ставки в ситуации, когда банк не смог получить субсидию,— за счет переуступки им прав требования к заемщику другому банку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Белый дом обновил правила льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции (постановление опубликовано вчера), расширив его программу. Напомним, речь идет о кредитах по льготной ставке (30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта, то есть сейчас 5,55%) для покупки материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования (средства также можно тратить на уплату НДС и таможенных пошлин, проектировочные и пусконакладочные работы). Список приоритетной продукции охватывает самые разные позиции для промышленного и агропроизводства, начиная от семян и гвоздей и заканчивая микроскопами, центрифугами и двигателями. Один заемщик по общему правилу может получить до 10 млрд руб. (до 30 млрд руб.— по согласованию с Минэкономики, а свыше — уже по распоряжению правительства). Льготная ставка для закупки сырья и комплектующих действует год, а если для их ввоза требуется больше времени или речь идет об оборудовании и средствах производства — до трех лет. На субсидирование в бюджете на этот год заложено 12,4 млрд руб., на 2024-й — 19,5 млрд.

По проекту, расширяется «воронка» внешнеторговых контрактов, для исполнения которых можно взять льготный кредит — за счет исключения требования о минимальной сумме обязательств (ранее — от 3 млн руб.). Включается в программу и оплата лизинга иностранного оборудования — при условии, что права собственности на него перейдут российской организации. Речь идет о договорах на сумму от 10 млн руб., которые помимо финансовой аренды могут предусматривать проектирование, транспортировку и иные услуги, связанные с лизингом. Срок субсидирования ставки — три года.

Также вводится возможность рефинансирования льготных кредитов. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, опция «добавлена с целью предоставления заемщикам возможности перехода в другой банк с более оптимальными условиями, в том числе связанными с более выгодной ставкой по кредиту, необходимостью в диверсификации кредитного портфеля и оптимизацией залоговых и обеспечительных условий». В итоге, добавляют в ведомстве, это снижает финансовую нагрузку на получателей поддержки. Допускается, согласно постановлению, и переуступка банком права требования к заемщику по льготному кредиту — как отмечают в министерстве, это позволит сохранить льготы при возникновении у банка форс-мажорных обстоятельств, приводящих к невозможности получения субсидии. Поясним, сейчас в таких ситуациях банк повышает ставку до стандартного уровня.

Как отмечает член генсовета «Деловой России» Олег Малахов, «бизнес может только приветствовать расширение программы — достаточное количество предприятий сможет использовать ее для развития производственных мощностей». Вице-президент «Опоры России» Максим Третьяков полагает, что любая финансовая поддержка по ставке ниже ключевой — особенно в условиях ее роста, когда рыночные кредиты дорожают,— «это большой плюс для любого предприятия, поскольку сильно расширяет его возможности». Кредиты на лизинг, по словам Олега Малахова, «позволят не только оптимизировать затраты на развитие, но и послужить стимулом для привлечения собственных инвестиций». Однако, добавляет Максим Третьяков, лизинг может быть актуален не для всех отраслей и производств — уникальное оборудование проще купить у производителя.

Евгения Крючкова