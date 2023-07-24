Товарам выдадут паспорта

Белый дом намерен привести в порядок систему раздачи льгот производителям промышленной продукции — законопроект об этом внесен в Госдуму. Среди прочего документом вводятся цифровые паспорта товаров — это позволит идентифицировать однотипную продукцию в каталогах, агрегировать данные о ней и помочь заказчикам найти аналоги импорту. Государству новый механизм позволит выявить недостающие позиции, а также определить приоритеты импортозамещения и поддержки. До сих пор попытки государства «оцифровать» рынок промпроизводства осложняли его масштабы и динамичность, впрочем, на этот раз в попадании в новый реестр заинтересованы сами производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Переориентация государственной поддержки на ускоренное импортозамещение и развитие промышленности потребовала упорядочивания системы оказания помощи. Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к закону о промышленной политике, которые должны упростить процесс подтверждения российского происхождения продукции и, соответственно, доступа ее производителей к мерам господдержки. По словам премьера Михаила Мишустина, законопроект сделает более удобным процесс подтверждения того, что продукция выпущена в РФ.

Документ дает определение российской промышленной продукции (произведена на территории РФ, отвечает критериям подтверждения производства в соответствии с актом правительства и включена в соответствующий реестр), ее производителя. Также вводится цифровой паспорт промышленной продукции: технические характеристики товара, сведения о классификации, сведения о поставщиках, производителях, импортозамещающих аналогах, сертификаты соответствия, логистические характеристики и иные важные сведения. В отличие от прежних реестровых механизмов паспорт воспринимается как динамический инструмент идентификации однотипных товаров, работ и услуг. Сейчас такого механизма нет — есть только каталоги и справочники с разным описанием однотипной продукции. Теперь если при загрузке в реестр товаров, работ или услуг система находит сформированный паспорт, она уведомляет об этом и не создает дубликат.

В Минпромторге поясняют, что данные цифрового паспорта будут открытыми для пользователей государственных и частных электронных торговых площадок — это увеличит релевантность продаж и повысит их конверсию. Паспорт поможет подобрать аналоги импорту, покажет возможную экономию при закупках. Государству использование паспортов позволит «сформировать массив данных для анализа, выявить недостающие позиции, определить приоритетный порядок импортозамещения, эффективно осуществлять функции госуправления и контроля». Также предлагается ввести маркировку российских товаров — QR-код идентифицирует продукцию и покажет запись о ней в государственной информационной системе промышленности.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов напоминает, что процесс признания товара российским начинается еще до присвоения QR-кода. «Это техническая экспертиза, которая занимает время и стоит денег. Если внедрение цифрового паспорта промпродукции принесет производителям экономию в этом плане — отлично. Но пока этот вопрос не прояснен»,— указывает он. По мнению главы промышленного комитета «Опоры России» Максима Третьякова, процедура входа в реестр требует времени, но желающие справляются с процессом. Он считает, что поправки способствуют введению «тотального нацрежима» — отказа от импортной продукции при госзаказе в пользу отечественной. Член генсовета «Деловой России» Анна Никитченко полагает, что механизм может обеспечить прозрачность и исключить коррупционные риски при распределении госзаказа среди отечественных производителей.

Отметим, что попытки «оцифровки» государством этого рынка осложняются объективными причинами (на нем постоянно появляются новые игроки и продукты) — это объясняет промедление в наполнении каталога товаров, работ и услуг для госзакупок. Однако стимулировать производителей к попаданию в реестр должны преференции в госзакупках, а также требования о наличии продукции в реестре при получении льгот.

Диана Галиева