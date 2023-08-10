Минздрав: от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, из них 15 находятся в больницах, сообщил Минздрав России. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в центральной районной больнице в городе, еще один эвакуирован в центр имени Бурденко в Москве, сообщило ведомство.

Вчера, 9 августа, глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов сообщил, что в результате взрыва пострадали 60 человек, 8 числятся пропавшими без вести. До этого стало известно, что одна пострадавшая, Наталья Никитина, скончалась в больнице. Еще пятеро человек находятся в реанимации со стопроцентными ожогами тела.

По версии следствия, причиной взрыва, который произошел вчера, 9 августа, утром на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде, эквивалентного по мощности сотне килограммов тротила, стало нарушение требований промышленной безопасности. Следователи считают, что его допустил один из арендаторов — обанкротившееся весной ОАО «Пиро-Росс», которое с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков в том числе по заказам Минобороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Эрдни Кагалтынов