Последний салют наступает

Причиной взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, эквивалентного по мощности сотне килограммов тротила, стало нарушение требований промышленной безопасности. Ее, по версии следствия, допустил один из арендаторов — обанкротившееся весной нынешнего года ОАО «Пиро-Росс», которое с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков, в том числе и по заказам Минобороны. Взрыв, от которого пострадали десятки местных жителей и их дома, мог произойти не только от детонации готовой пиротехники, но и дымного оружейного пороха, который использовало ОАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв был такой силы, что вынесло окна соседних корпусов завода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Взрыв был такой силы, что вынесло окна соседних корпусов завода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мощный взрыв на проспекте Красной Армии, 212В, практически в самом центре Сергиева Посада, прогремел в 10:40 утра. Буквально через мгновение над эпицентром, находившемся в металлическом ангаре площадью примерно 1600 кв. м, поднялся огромный столб дыма, напоминающий ядерный гриб. Ударом взрывной волны оказались сильно повреждены цеха завода, две располагающиеся неподалеку школы, колледж и спорткомплекс «Луч», а в 38 многоквартирных домах на близлежащих улицах были выбиты стекла.

От взрыва пострадали 60 человек. Одна пострадавшая, Наталья Никитина, скончалась в больнице. Еще пятеро находятся в реанимации со стопроцентными ожогами тела.

На разбор образовавшихся в эпицентре взрыва завалов потребуется около 10–15 часов, а под ними также могут находиться люди — пропавшими без вести числятся восемь человек. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, восстановительные работы начнутся сразу после разбора обломков. Всем пострадавшим власти окажут помощь, пообещал он.

Версию об атаке украинского беспилотника на арендуемый на территории ЗОМЗ фирмой «Пиро-Росс» склад, где, по официальным данным, хранились салютные установки и заряды для них, главное следственное управление СКР по Московской области отвергло практически сразу. Во всяком случае, никаких подтверждений этому найти не удалось. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Отметим, что в марте нынешнего года Ростехнадзор проводил проверку компании, результатом которой стало вынесение предостережения из-за несоблюдения как раз правил промышленной безопасности.

В рамках расследования в среду был допрошен гендиректор ОАО «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. Выходец из сергиевопосадского НИИ прикладной химии является основателем предприятия. Незадолго до того, как господина Чанкаева увезли в СКР, он заявил журналистам, что взрыв произошел якобы не на его складе с пиротехникой, а в соседнем, где хранились металлические трубы. И якобы его сотрудники слышали некие подозрительные звуки, напоминающие «прилет» БПЛА. Впрочем, после следственных действий он говорил уже о том, что не знает, почему произошла трагедия.

Ангар на территории ЗОМЗ фирма «Пиро-Росс» арендовала много лет. Профессиональные салютные установки и заряды к ним, в том числе и для Минобороны, компания производила с 1994 года, позиционируя себя в качестве одного из ведущих предприятий в этой отрасли. Вплоть до 2020 года это ОАО регулярно выигрывало тендеры на проведение фейерверков практически на всех праздничных мероприятиях в Москве и Московской области, включая организацию салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо готовых зарядов на складе могли храниться их составляющие, а также порох. Согласно данным из базы арбитражных судов, «Пиро-Росс» использовала для своей продукции утилизированный дымный оружейный порох. Его поставляли несколько арсеналов. АО «53 арсенал» судилось из-за нарушений условий исполнения договора, по которому «Пиро-Росс» получила 3,9 тонны пороха. Разбирательство, на которое ответчик не явился, завершилось осенью прошлого года.

В последние годы «Пиро-Росс» начала испытывать серьезные финансовые проблемы, приведшие в итоге в марте 2023 года к банкротству. Соответствующее решение было принято арбитражем по иску налоговиков. При этом в ходе конкурсного производства выяснилось, что деятельность компании является убыточной еще с 2018 года.

Сейчас «Пиро-Росс» выступает в 18 арбитражных делах в качестве ответчика. Сумма заявленных к компании требований составляет более 126,1 млн руб.

Отметим, что судилось и продолжает судиться с ОАО «Пиро-Росс» и Минобороны. Так, в сентябре прошлого года военное ведомство взыскало со своего партнера неустойку в размере около 2,5 млн руб. за срыв сроков изготовления и поставки «125-мм специального фейерверочного изделия 4x82». Их вместе с изделиями 4х79 (известны как «Вега» и «Волна») используют на салютах, выстреливая из специальных пушек.

А в июне прошлого года в «Пиро-Росс» разразился скандал с задолженностью по зарплате. 154 работника компании сообщили, что руководство задолжало им почти 50 млн руб. По их словам, жалованье сотрудникам не платили с февраля 2021 года — гендиректор Сергей Чанкаев все это время просил войти в сложное финансовое положение фирмы и потерпеть. При этом, как утверждают рядовые производители салютов и фейерверков, доходило до того, что некоторые из них даже брали личные кредиты на покупку сырья и материалов «для обеспечения функционирования предприятия». В результате в Сергиево-Посадский горсуд к компании были поданы десятки, в том числе и коллективных, исков, которые были полностью удовлетворены. При этом взыскивать оказалось нечего, так как активы достались другим кредиторам компании. В одном из недавно удовлетворенных исков говорилось, что несмотря на то что «Пиро-Росс» является «единственным поставщиком» салютной пиротехники для военного ведомства, компания не в состоянии заплатить исполнительный сбор на сумму чуть более 3 млн руб., затребованный судебными приставами.

Олег Рубникович, Николай Сергеев