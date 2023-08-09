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Коммерсантъ FM
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Пропавшими без вести после взрыва на заводе Сергиева Посада числятся 8 человек

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек. Еще восемь числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается, сообщил глава города Дмитрий Акулов.

Фотогалерея

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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За медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились более 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, расположенных поблизости

Фото: Стрингер / ТАСС

Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Машины спасательных служб на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На месте работают сотрудники полиции и военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Разрушенные и пострадавшие здания обещают восстановить за счет властей

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденная витрина городской аптеки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Поврежденное здание на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Последствия взрыва на территории завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники магазина убирают улицу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание администрации завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ»,— написал господин Акулов в Telegram-канале.

Взрыв на заводе произошел сегодня утром, 9 августа. По данным «Ъ», взрыв прогремел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

Ранее было известно о 56 пострадавших. Одна женщина умерла в больнице. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Что известно о взрыве — в материале «Ъ FM» «Взрыв разбирают на версии».

Олеся Павленко

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