Пропавшими без вести после взрыва на заводе Сергиева Посада числятся 8 человек

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек. Еще восемь числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается, сообщил глава города Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ»,— написал господин Акулов в Telegram-канале.

Взрыв на заводе произошел сегодня утром, 9 августа. По данным «Ъ», взрыв прогремел на складе с пиротехникой площадью 100 кв. м, он разрушен. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.

Ранее было известно о 56 пострадавших. Одна женщина умерла в больнице. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Что известно о взрыве — в материале «Ъ FM» «Взрыв разбирают на версии».

Олеся Павленко