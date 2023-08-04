Урожай притормозил

К началу августа шесть регионов Черноземья совокупно собрали почти 4 млн т зерновых и зернобобовых культур, обмолотив в среднем 10–20% площадей под ними. Это низкие темпы уборки даже в сравнении с невысокими прошлогодними: причиной стали дожди. Но региональные власти пока не видят существенных рисков и не снижают высокие прогнозы валовых сборов, отмечая выросшую к прошлому году урожайность. Эксперты напоминают, что замедленная динамика в начале уборочной кампании во многие годы не влияла на итоговые результаты. В нынешнем году Черноземье демонстрирует и высокие показатели страховой защиты посевов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Первыми о низких темпах уборки в Черноземье заговорили власти Курской области. Сильные ливни в регионе приостановили сбор зерновых, рассказал в понедельник вице-губернатор Сергей Стародубцев. За предшествовавшую неделю сельхозпредприятия региона успели обмолотить 56 тыс. га озимых зерновых при средней урожайности 61 ц/га (итого около 342 тыс. т). На 1 августа было получено 660 тыс. т озимой пшеницы и ярового ячменя (годом ранее, 3 августа 2022-го, сбор зерновых и зернобобовых в регионе составлял почти 1,5 млн т).

Ранее областные власти сообщали, что в течение 23–25 дней аграрии планируют убрать более 950 тыс. га зерновых и зернобобовых и получить свыше 5,5 млн т зерна.

По данным минсельхоза Белгородской области, при запланированных на 1 августа 637,5 тыс. га в регионе обмолочено лишь 113,5 тыс. га под зерновыми и зернобобовыми — 18% от общей площади под этими культурами. Намолочено на 1 августа 652,3 тыс. т при урожайности в 57,5 ц/га. Темп уборки — 7,5 тыс. га, или 47 тыс. т в сутки. Годом ранее аграрии также отставали, хотя и в меньшей степени: при плане 711 тыс. га на 1 августа 2022-го они тогда обмолотили 203 тыс. га, но на тот момент это составляло 29% от общей площади сева.

В департаменте аграрной политики Воронежской области рассказали «Ъ-Черноземье», что на 1 августа в регионе зерновые и зернобобовые были убраны на 324 тыс. га (почти 23% от общей площади), темп уборки достиг 44 тыс. га в сутки. Валоввой сбор на 1 августа составил 1,53 млн т (в первоначально оприходованном весе). Показатели оказались меньшими, чем на 1 августа 2022 года (411 тыс. га и 1,85 млн т). Зато урожайность (47,2 ц/га) стала выше прогнозной (35 ц/га) и прошлогодней (45 ц/га). Перспективы сбора по итогам сезона власти этого региона традиционно оценивают крайне осторожно, но, по данным «Ъ-Черноземье», урожай снова ожидается больше, чем в соседних областях.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области рассказали, что «несмотря на дожди, которые регулярно идут в регионе, в поля вышли аграрии всех районов». На 1 августа было обмолочено 75 тыс. га под зерновыми и зернобобовыми, собрано 400 тыс. т, отметили в управлении: «И хотя валовой сбор зерновых и зернобобовых культур пока ниже прошлогоднего, урожайность пусть и незначительно, но превышает прошлогодние показатели и составляет 53,3 ц/га». Всего в регионе предстоит убрать 750 тыс. га зерновых и зернобобовых; таким образом, обмолочено 10% запланированных площадей.

В правительстве Орловской области сообщили «Ъ-Черноземье», что на 1 августа в регионе было обмолочено более 34 тыс. га под зерновыми и зернобобовыми, намолот составил 201 тыс. т. Годом ранее эти показатели равнялись 61 тыс. га и 353 тыс. т.

«Темпы уборки обусловлены погодными условиями. За период 27–29 июля 2023 года выпало 35 мм осадков. Вместе с тем урожайность на 1 августа 2023 года по зерновым и зернобобовым культурам составляет 58,4 ц/га, что выше уровня прошлого года на 0,66 ц/га. При сохранении благоприятного прогноза погоды на 3–7 августа 2023 года планируется выйти на показатели 2022 года по убранной площади и намолоту»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в областном департаменте сельского хозяйства. Всего в регионе предстоит убрать зерновые и зернобобовые на 830 тыс. га.

В Тамбовской области на 31 июля аграрии убрали зерновые и зернобобовые со 115 тыс. га пашни (11% от общей площади). Намолочено почти 550 тыс. т зерна; средняя урожайность составляет 47,5 ц/га (годом ранее — 41,5 ц/га), рассказали в областном министерстве сельского хозяйства. Годом ранее на 3 августа было получено около 1 млн т зерна.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из региональных органов управления АПК пояснил, что на темпы уборки влияют дожди, но «ничего критичного нет»: «Более того, дожди снизили темп уборки в тот же период и в прошлом году, а по итогу был получен очень хороший урожай».

Невысокие темпы характерны не только для регионов Черноземья. К 20 июля (к этой дате в Черноземье уборка только стартовала) в России было убрано 14% посевных площадей против 22% годом ранее, подсчитали эксперты центра «Совэкон». Там констатировали, что замедлению темпов «способствовала непогода в регионах, которые приступили к сбору урожая»: «Задержка уборки на фоне продолжительных осадков ведет к снижению урожайности из-за полегания посевов и снижения их качества». Впрочем, тогда в «Совэконе» подчеркивали, что говорить о вероятности не убрать часть площадей рано, а погода в конце июля улучшалась:

«В 2016 году, несмотря на медленный старт, доля убранных площадей оказалась близка к средней и превысила 99%». Также эксперты отмечали, что медленные поступления нового урожая на рынок «в краткосрочной перспективе выступят дополнительным фактором поддержки цен на внутреннем рынке».

В Национальном союзе агростраховщиков напомнили, что в нынешнем году в регионах Черноземья застрахованы значительные посевные площади. Воронежская, Тамбовская и Липецкая области вошли в число субъектов-лидеров по объему страхования яровых: показатель страхования с господдержкой там составил соответственно 383 тыс. га, 364 тыс. га и 253 тыс. га. В Орловской области застраховано 158 тыс. га яровых, в Курской — 142 тыс. га. Кроме того, в конце прошлого года масштабно страховались озимые.

«По данным НСА, осенью прошлого года в России сельхозпроизводители застраховали 4,2 млн га посевов озимых культур, их защита действует в настоящее время. Таким образом, всего сейчас под урожай этого года застраховано около 9,5 млн га сельхозкультур»,— сообщил президент союза Корней Биждов.

Олег Мухин