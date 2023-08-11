Печатные выражения

По итогам первого полугодия рейтинг российских полиграфических предприятий возглавил Тверской комбинат детской литературы. Он выпустил 783 издания тиражом 22 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате. Лидер 2022 года ИПК «Ульяновский дом печати» занял третье место, на втором — Смоленский полиграфический комбинат. Участники рынка отмечают, что лидерами стали те, кто работает с госзаказами, в первую очередь с учебниками, в то время как заказ на коммерческие издания снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Васильев / ТАСС Фото: Андрей Васильев / ТАСС

“Ъ” ознакомился с данными Российской книжной палаты (объединена с Российской государственной библиотекой, РГБ) о 50 крупнейших в стране полиграфических предприятиях по общему тиражу. В первом полугодии на рынке сменился лидер: им стал Тверской полиграфический комбинат детской литературы. Он отпечатал 783 издания общим тиражом в 22 млн экземпляров. Лидер прошлого года — ИПК «Ульяновский дом печати» — занял третье место: 4 тыс. изданий общим тиражом 16 млн экземпляров.

Издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт», занимавший по итогам прошлого года второе место в рейтинге, опустился на четвертую позицию (2 тыс. изданий общим тиражом 15 млн экземпляров). В рейтинге «Парето-Принт» сменил Смоленский полиграфический комбинат (852 издания общим тиражом 19 млн экземпляров). Всего за отчетный период в РГБ поступили обязательные экземпляры изданий от 2 тыс. типографий.

Тверской и Смоленский комбинаты входят в АО «Издательство "Высшая школа"». Как уточняется на сайте общества, Тверской комбинат сотрудничает с издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго», «Азбука-Аттикус», «АСТ» и «Росмэн».

Общая мощность Смоленского полиграфического комбината составляет 4265 млн кр./отт (краскооттиск — каждое соприкосновение бумажного листа форматом 60?90 см с печатной формой), говорится на сайте «Высшей школы»: «В месяц выпускается до 3 млн книг в твердом переплете и 7 млн брошюр в мягкой обложке». Комбинат осуществляет доставку готовой продукции в любой регион страны грузовым и железнодорожным транспортом. Представители Тверского и Смоленского комбинатов отказались от комментариев, перенаправив запрос к «Высшей школе». В издательстве “Ъ” не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Издательство "Высшая школа"» на первый квартал 2019 года на 100% принадлежало Росимуществу. После этого данные о владельцах не раскрывались. Выручка АО за 2022 год составила 2,5 млрд руб. при чистой прибыли в 345 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 2,1 млрд руб. и 180 млн руб. соответственно.

В России уже несколько лет сохраняется дефицит полиграфических мощностей. В 2021 году он настолько обострился, что типографии могли жестко диктовать условия издателям (см. “Ъ” от 3 сентября 2021 года).

После начала военных действий на Украине ситуация ухудшилась: возник острый дефицит кадров в секторе книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней из-за санкций (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года). Положение полиграфистов усугубили устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций.

В ИД «Поляндрия» (специализируется на выпуске детской литературы) рассказали, что под каждый проект запрашивают расчеты у многих типографий. Стоимость печати влияет на конечную цену в магазинах, «дальше учитываются все важные нюансы», отмечает директор издательства Олег Филиппов: «Это качество производства, наличие необходимой бумаги, оказываемый сервис и цена. По практике текущего года, большую часть заказов мы размещаем в Тверской типографии».

Тверской комбинат выпускает преимущественно учебники, уточняет гендиректор «Парето-Принт» Павел Арсеньев: «Госзаказ на них остался стабильным, а на коммерческом рынке выпуск изданий сократился». Издательство «Просвещение» 10 августа сообщило, что уже напечатало основную часть тиража новых учебников по истории для старшеклассников с разделом про военные действия на Украине, писал ТАСС. Учебники истории печатают семь комбинатов, названия которых не уточняются.

Юлия Юрасова