Центр Грабаря допустил досрочное обследование «Троицы»

Заведующая отделом по научно-методической работе Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Елена Проханова считает, что обследование иконы «Троица» кисти Андрея Рублёва будет завершено досрочно.

«Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца»,— сказала госпожа Проханова «РИА Новости».

Он добавила, что называть дату проведения реставрационного совета преждевременно. «Когда будут готовы результаты для вынесения на расширенный реставрационный совет, он состоится»,— сказала она.

В реставрационный центр икону «Троица» доставили 19 июля. После обследования ее доставят в Троице-Сергиеву лавру. О передаче РПЦ иконы из Третьяковской галереи по решению президента Владимира Путина стало известно 15 мая.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Печально об образе».

Олеся Павленко