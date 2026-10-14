Япония даст ответ на визит бизнес-делегации Китая на Итуруп
14.10.2026, 04:52
Правительство Японии пообещало «надлежащим образом» отреагировать на визит бизнес-делегации из Китая на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила журналистам, что власти выясняют все факты визита.
«Мы ответим в соответствии с нашей позицией»,— заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
Делегация предпринимателей из приграничной китайской провинции Хэйлунцзян посетила Итуруп накануне. По информации правительства Сахалинской области, предприниматели заинтересовались строительством отелей, а также выращиванием кукумарии и морских ежей на острове.
Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи перешли в состав Советского союза после Второй мировой войны. Токио оспаривает их принадлежность к России, отсылая к предыдущим договоренностям с Россией.