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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Жизнь

Тихоокеанский флот провел учения по поиску вражеских подлодок у берегов Курил

14.10.2026, 05:41
Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения в проливах Курильских островов в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.
Экипаж корвета отработал разведывательно-поисковые действия для обнаружения кораблей и подводных лодок условного противника. Обнаружив подлодку, которую смоделировала боевая информационная система корвета, «Совершенный» потребовал всплытия.
По легенде учений, условный вражеский экипаж отказался подниматься на поверхность, после чего подводная цель была также условно торпедирована.
Кроме того, во время учений отрабатывались навыки отражения воздушных атак, в том числе с применением беспилотников и безэкипажных катеров.

Авторы

  • Эрнест Филипповский
    корреспондент