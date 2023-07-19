Минкультуры: «Троица» остается в музейном фонде после передачи РПЦ

Икона «Троица» кисти Андрея Рублева после передачи в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) остается в музейном фонде России. Ей обеспечат контроль, надзор и охрану. Об этом сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная.

Музейный фонд — электронная база данных о предметах и коллекциях государственных музеев России.

«Она остается в коллекции, она не выбывает из собственности, она из музейного фонда не ушла, из собственности РФ она никуда не делась. Контроль и надзор, охрана будут обеспечены»,— сказала госпожа Преподобная во время пленарного заседания Госдумы (цитата по «Интерфаксу»)

Депутат Госдумы Александр Шолохов добавил, что «Троица» остается в собственности музейного фонда, «находится в коллекции Третьяковской галереи», а ее передача «во временное пользование» — «повседневная практика».

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможность продления. За реставрацию и поддержание необходимых для сохранности иконы условий будет отвечать центр имени Грабаря. Сегодня, 19 июля, ее привезут в центр из храма Христа Спасителя.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нынешняя история с "Троицей" — это прежде всего идеология».

Лусине Баласян