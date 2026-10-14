В Великобритании вышел из строя единственный ледокол
ВМС Великобритании лишились единственного ледового патрульного судна HMS Protector. По информации The Telegraph, 13 октября у судна в открытом море возникла «двойная неисправность двигателя», и его отбуксировали обратно в порт приписки в Плимуте.
Источник в ВМС сообщил газете The Telegraph, что военный корабль представлял собой «действительно важную возможность не только для флота, но и для всей страны». Другой представитель военного ведомства назвал ситуацию «катастрофическим провалом».
Королевский военно-морской флот должен в ближайшее время оценить возможность ремонта повреждений. В противном случае замена может быть найдена не раньше 2030-х годов.
HMS Protector является основой присутствия Великобритании на территории Британской Антарктики, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах, а также в Южной Атлантике в районе Фолклендских островов.
Как стало известно изданию, причиной проблем на судне стали неисправности в системе технического обслуживания.