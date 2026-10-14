116 БПЛА сбито над Московским регионом с начала суток
Обновлено14.10.2026, 05:50
Силы ПВО сбили еще 21 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позже стало известно о еще 20 сбитых дронах.
Всего за сутки над Московским регионом было сбито 116 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Для обеспечения безопасности с вечера вторника во всех аэропортах Московского авиационного узла действуют ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не обслуживают рейсы.