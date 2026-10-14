США оштрафовали Bank of America на $1,2 млрд за нарушение санкций
14.10.2026, 06:22
Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $1,2 млрд за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций. Это третий по величине штраф, наложенный министерством финансов за всю его историю. Об этом сообщает Associated Press.
«Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования»,— сказал министр финансов США Скотт Бессент.
Банк получил штраф за «неспособность снизить и сообщить о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы», указано в сообщении Минфина.
Bank of America признал, что «умышленно нарушил» закон о банковской тайне, который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег.