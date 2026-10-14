США оштрафовали Bank of America на $1,2 млрд за нарушение санкций

«Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования»,— сказал министр финансов США Скотт Бессент.