Кейс «Колибри» ускорит реформы

Следственный комитет возбудил дело из-за выселения российских детей из отеля в Турции. Оно открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СК. По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники лагеря «Колибри» заключили с родителями 90 детей договоры об организации детского отдыха. Но в процессе поездки путешественников в возрасте от шести до 17 лет просто выселили из гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

В начале прошлой недели 90 детей вынуждены были ночью покинуть отель в Турции за несколько дней до окончания поездки. При этом лагерь «Колибри» обвинил в произошедшем принимающую сторону. Отель якобы обещал решить проблему с нехваткой мест, но отказал в последний момент, когда дети уже были в Турции. Гостиница заявила, что организатор отдыха — «Колибри» — вовсе не оплатил проживание. Как сообщали “Ъ FM” сами пострадавшие, пока руководство лагеря решало вопрос с размещением в другом месте, дети ночевали в автобусах или на лавках в парке. В другой отель туристов заселили только через сутки, но и там их пребывание было ограничено из-за овербукинга. В итоге родители предпочли вернуть детей в Москву, не дожидаясь окончания отдыха. Причем некоторые из них утверждают, что покупать обратные билеты им пришлось за свой счет. Кроме того, лагерь якобы так и не провел часть активностей, которые изначально обещал.

Правда, в итоге руководство лагеря, скорее всего, отделается штрафом, считает адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский:

«Перспектива в расследовании данного уголовного дела и доведения его до суда высокая, но с точки зрения наказания вряд ли будут какие-то серьезные санкции в виде лишения свободы.

Все-таки здесь необходимо отметить, что как таковых последствий не наступило. Санкции статьи 238, части 2 предусматривают и альтернативные виды наказания, в том числе и штраф. С большой долей вероятности родители в рамках уголовного дела заявят гражданские иски, в которые будут включен и материальный ущерб, то есть расходы, которые фактически понесли родители, и компенсации морального вреда за переживания и так далее».

Как произошедшее стало возможным? И стоит ли ожидать ужесточения проверок в отрасли? Председатель думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев заявил “Ъ FM”, что реформа законодательства и правоприменительной практики в этой сфере давно назрела, и кейс «Колибри» ускорит ее:

«Детский туризм в России нормально еще не отрегулирован. Нормативная правовая база существует внутри РФ, и мы можем контролировать эти процессы, но как только туризм уходит в другую страну, там у нас инструменты влияния ограничены.

Безусловно, конкретно это дело мы будем внимательно изучать. Это уже, на мой взгляд, окончание бизнеса данной компании.

Сейчас мы работаем над созданием основного закона, где как раз учтены моменты, связанные с детским туризмом, с международным взаимодействием.

Закон, который действует от 1996 года, морально устарел. Сейчас у нас только-только формируется нормативная правовая база, и как раз такие эпизоды будут наполнять контентом этот законопроект. Подобные моменты ускоряют работу. Что касается увеличения интенсивности проверок, это палка о двух концах. С одной стороны, безусловно, они необходимы. С другой, тут важно знание закона со стороны тех же самых родителей, которые отправляют своих детей с той или иной компанией.

Контролировать, безусловно, мы обязаны как государственный орган, у нас есть определенный реестр, но если что-то происходит вне этого реестра, и туристы договорились с заказчиком, у которого нет на это права, то они находится вне правового поля».

Как говорили “Ъ FM” игроки туристического рынка, из-за этой истории может пострадать вся отрасль, так как вопросы детского отдыха — это особенно чувствительная тема.

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Сабина Адлейба