«Колибри» налетел на проверку

Деятельность детского лагеря «Колибри» проверит Следственный комитет и Роспотребнадзор. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В начале прошлой недели 90 детей вынуждены были ночью покинуть отель в Турции за несколько дней до окончания поездки. После скитаний по другим гостиницам в выходные они вернулись в Москву. При этом лагерь «Колибри» обвинил в произошедшем принимающую сторону. А она — организатора отдыха, который не оплатил проживание. Кто в итоге ответит за сорванные каникулы в Турции? Разбиралась Сабина Адлейба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лагерь «Колибри» Фото: Лагерь «Колибри»

Лагерь «Колибри» в турецком Кемере уже 15 лет принимает российских детей. Стоимость поездки на 15 дней начинается от 75 тыс. руб. — это без дополнительных услуг. На сайте уверяют: цена оправдана, ведь детей ждут «удивительные каникулы», а «скучать просто не будет времени». И ведь не обманули, рассказывает москвичка Полина, участница злополучной смены. Хотя поначалу приключениями и не пахло: сидели в номере, пока отменялись обещанные развлечения. Но за несколько дней до отъезда события стали развиваться, как в плохом кино, рассказала собеседница “Ъ FM”:

«Турки выгоняли нас из отеля матом. Мы ехали с полицией. Я хотела отдыхать, а не оказаться в концлагере. Возрастное ограничение в "Колибри" — с восьми до 18 лет. Там были дети, которым шесть лет. Лагерь организовывал поход на концерт — $50 за билет. Концерт 18+. Нас не пустили, а билеты не были куплены. Объявляли о каких-то квестах, они не проводились».

Найти место для ночлега в такой ситуации — вот настоящий квест. По крайней мере, для «Колибри». Всю ночь дети катались в автобусе, спали в нем же или на лавочках в парке, пока руководство лагеря решало, куда их поселить. Новый отель нашли к утру. Попали в номера только в девять вечера. Правда, ненадолго, организатор отдыха оплатил проживание до 5 августа, а некоторые дети рассчитывали пробыть в Турции до 16 августа.

Важный нюанс: «Колибри» — не туроператор, а ИП. Ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни иных документов по поездке родители не получили. Авиабилеты на детей купили в один конец. При этом лагерь честно договорился с отелем о размещении — на словах, без оплаты. А проблемы возникли только из-за овербукинга, уверяет представитель «Колибри» Дмитрий:

«Отель гарантировал решить вопрос, потому что у нас были большие продажи, и отказал в последний момент. Мы оплачиваем постфактум. Переместили детей в другую гостиницу, но она смогла дать окно только до 5 августа в разгар сезона.

Много дезинформации со стороны тех родителей, которые на ровном месте хотят подзаработать на этом при помощи СМИ. В первую очередь нужно компенсировать клиентам потери. Может ли индивидуальный предприниматель организовывать крупный отдых? Если вы ИП, то требуется ОКВЭД по туризму, и можете это делать».

Интересная трактовка российских законов, удивляется вице-президент ассоциации туроператоров Артур Мурадян. ИП действительно можно работать в туриндустрии, но заниматься пакетными продуктами запрещено, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Туристический ОКВЭД позволяет реализовывать туры или отдельные элементы турпродуктов — либо гостиницы, либо перелет — но не вместе и не одним и тем же людям. Они могли перепродавать пакеты других компаний. Чтобы формировать турпродукт, надо быть одним из трех туроператоров: либо внутренним, либо въездным, либо выездным.

С овербукингом еще больше вопросов, продолжает Артур Мурадян. Представить его в таких масштабах фантазия опытного игрока рынка не позволяет, поясняет собеседник “Ъ FM”:

Практика такова, что отель без оплаты селить не будет. 90 человек — это не тот объем. Для овербукинга бывает один-два номера, но тогда отели пытаются решить вопрос. А здесь ситуация была понятна. Полную ответственность несет "Колибри". Все будет решаться в рамках гражданско-правовых отношений. Закон однозначно трактует, что вся ответственность, включая штрафные санкции, неустойки, пени, моральный ущерб лежит на стороне, не исполнившей свои обязательства».

Возврат средств и компенсация морального ущерба — за это еще предстоит побороться родителям. А туриднустрии в целом придется отмывать пятно на своей репутации, ведь вопросы испорченного детского отдыха особенно чувствительны. Сам же лагерь «Колибри» вполне может продолжить работу, например, под другим названием. Закон этого не запрещает, говорят игроки рынка. Правда, своего слова еще не сказал Следственный комитет.

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