На Олимпиаде 2026 года Федерика Бриньоне завоевала золотые медали в супергиганте и гигантском слаломе. Также на ее счету одна серебряная (2022) и две бронзовые (2018, 2022) награды Игр. Итальянка дважды выигрывала чемпионаты мира (2023, 2025) и два раза побеждала в общем зачете Кубка мира (2020, 2025).