Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Бриньоне завершила карьеру
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне завершила карьеру. О своем решении она объявила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
36-летняя спортсменка заявила, что не смогла до конца восстановиться после травмы ноги. По ее словам, она планирует еще раз принять участие в каком-либо турнире, чтобы «попрощаться с любимым спортом и болельщиками».
На Олимпиаде 2026 года Федерика Бриньоне завоевала золотые медали в супергиганте и гигантском слаломе. Также на ее счету одна серебряная (2022) и две бронзовые (2018, 2022) награды Игр. Итальянка дважды выигрывала чемпионаты мира (2023, 2025) и два раза побеждала в общем зачете Кубка мира (2020, 2025).