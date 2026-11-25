Минобороны России сообщило об ударах по логистическим центрам в Одесской области
Вооруженные силы России нанесли удары по двум логистическим центрам в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Под удар попали логистические центры «Нерубайское» в одноименном населенном пункте и «Блум» в населенном пункте Мирное. По утверждению российского военного ведомства, их использовали для хранения и распределения военных грузов, предназначенных для ВСУ.
Утром 25 ноября Минобороны России также отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. По данным ведомства, судно доставляло на Украину грузы военного назначения.