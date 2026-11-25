Госдума ужесточила правила приема олимпиадников в вузы
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который вносит изменения в правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Это следует из карточки законопроекта.
Сейчас поступить в вуз без вступительных испытаний могут как победители, так и призеры олимпиад. В инициативе предлагается предоставить такую возможность только победителям. При этом призеры по-прежнему смогут получить 100 баллов за ЕГЭ по предмету, по которому они заняли призовое место на олимпиаде.
Отмечается, что привилегиями могут воспользоваться те школьники, которые заняли призовые места или победили в олимпиадах за время учебы в старших классах. Результаты будут действительны для поступления в вузы четыре года. Победители олимпиад смогут поступить без вступительных испытаний на то направление, которое соответствует профилю олимпиады.
Глава Госдумы по просвещению Ирина Белых («Единая Россия») назвала предложенные поправки «акцентом на справедливость». По ее словам, призеры и победители олимпиад занимают все места в вузах, и 100-балльники по ЕГЭ «не видят себя потом в списках».
Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Призеры и победители олимпиад прошлых лет смогут поступить в вузы на прежних условиях еще четыре года.