Отмечается, что привилегиями могут воспользоваться те школьники, которые заняли призовые места или победили в олимпиадах за время учебы в старших классах. Результаты будут действительны для поступления в вузы четыре года. Победители олимпиад смогут поступить без вступительных испытаний на то направление, которое соответствует профилю олимпиады.