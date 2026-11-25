Япония разместит гиперзвуковые ракеты на Хоккайдо
Минобороны Японии планирует в начале декабря разместить на острове Хоккайдо ракетные комплексы «Тип-25» с гиперзвуковыми планирующими блоками. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.
Пусковые установки и оборудование для наведения ракет будут доставлены на базу Сил самообороны Камифурано в центральной части острова. Дальность действия ракет составляет несколько сотен километров. Место размещения комплексов выбрано с учетом условий для проведения учений.
Первые комплексы этого типа были развернуты в марте 2026 года на военной базе у горы Фудзи. До конца текущего финансового года (31 марта 2027 года) Минобороны Японии планирует разместить их также на острове Кюсю.
Приобретение Японией средств нанесения ответных ударов по территории противника предусмотрено стратегией национальной безопасности, утвержденной в декабре 2022 года. В октябре МИД России выразил обеспокоенность использованием комплексов «Тип-25» в японо-американских военных учениях.