Артист при исполнении
Франк Касторф поставил «Мефисто» Клауса Манна
В берлинском театре «Берлинер Ансамбль» режиссер Франк Касторф поставил спектакль «Мефисто» по роману Клауса Манна. За шесть с лишним часов действия выясняется, что самое убедительное алиби героя ему предоставляет его профессия. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.
Над эстрадой, которую постоянный (после смерти великого сценографа Берта Ноймана, известного по спектаклям театра «Фольксбюне») художник Касторфа Александр Денич соорудил для «Мефисто» на сценическом поворотном круге, горит надпись «Я ведь всего лишь актер». В романе это знаменитая реплика Хендрика Хефгена, актера, делающего карьеру при правлении нацистов. Сейчас из нее получилась почти что вывеска развлекательного заведения — и слово «всего» в версии культового немецкого режиссера приобретает особое значение. Прототипом Хефгена был великий немецкий актер Густав Грюндгенс, в годы Третьего рейха ставший фактически частью режима.
На «Мефисто» невозможно не вспомнить (благо спектакль длится так долго, что есть время для раздумий) награжденный в Канне за режиссуру фильм Павла Павликовского «Отечество» о поездке Томаса Манна и его дочери Эрики по Германии в 1949 году. Там тоже появляется — буквально на пару минут, но это одна из важнейших сцен — уже прошедший процедуру «денацификации» Густав Грюндгенс, и там тоже есть Клаус Манн. Судьба Клауса, покончившего с собой (по насмешке судьбы, в том же Канне), проходит в фильме отдельной линией. Касторф распоряжается фигурой автора знаменитого романа совершенно иначе. С писателя и его рассказа о Грюндгенсе спектакль как раз начинается. Но режиссер потом оставляет его внутри театрального действия, рядом с тем реальным человеком, с которым Клаус Манн был связан сложными личными отношениями и которого, как полагают многие, не без личного же мстительного чувства превратил в литературного персонажа.
В касторфовскую сценическую версию «Мефисто» вошли письма и дневниковые записи писателя. Из них возникает образ человека, который с отвращением разглядывает то, что его притягивает,— эстетику нацизма.
Но все-таки Франка Касторфа больше привлекает не литература, а родное ему искусство театра. Арсенал приемов 75-летнего постановщика сложился не сегодня, и «Мефисто» никаких новостей в этом смысле не сообщает: действие все время находится словно на грани нервного срыва, скандал и конфликт всегда где-то рядом с персонажами, монтаж эпизодов резок и своеволен, и камера следит за героями, передавая их крупные планы на видеоэкран — именно он часто становится вообще единственным источником зрительских впечатлений. В этом спектакле несложно распознать раздраженную, усталую сатиру на театр как на форму жизни — и как на способ скрыться от реальности, особенно если это реальность жестокого политического режима. Неслучайно в глубине сцены устроено отхожее место: там все равны вне зависимости от отношения как к политике, так и к своему ремеслу.
Зрителю позволено заглянуть за рамки не только привычного сценического пространства, но и реального сценического времени. В «Мефисто» включен и фрагмент видеозаписи одной из репетиций. Мы видим, как Касторф сидит перед артистами, горячится, недоумевает, сомневается и объясняет, куда все-таки должен двинуться спектакль. Вопрос, зачем спектаклю, который предъявляет многочасовой результат работы режиссера с труппой, еще и свидетельство о том, как работа делалась, повисает в воздухе. Режиссеру в его положении вроде бы уже не нужно доказывать свою работоспособность и преданность делу. В живом действии ирония Касторфа состоит как раз в том, что последнее слово здесь постоянно уходит от того, кто хочет его за собой оставить.
В положенный момент обнаруживается, что искренняя любовь к профессии отлично уживается с готовностью поступиться чем угодно, лишь бы эта профессия осталась при тебе.
Один из лучших современных немецких актеров, Йенс Харцер, играет свое стремление к лицедейству так убедительно, что Хефген поначалу даже располагает к себе. Тем страшнее замечать, как легко он сам усваивает преимущества положения, о котором прежде мог только мечтать. В герое Харцера до самого конца действия чувствуется уязвленность человека, которому когда-то пришлось убеждать власть в своей преданности. А к концу спектакля-марафона к лицу Харцера-Хефгена словно прирастает белый грим Мефистофеля, одной из коронных ролей Грюндгенса, бывшего настоящим кумиром. Но ему все равно мало. Когда актеры на седьмом часу действия буквально валятся на пол от усталости, он кричит, что это еще не все,— и выигрывает еще несколько секунд своего финального соло.