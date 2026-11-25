Первый эпизод серии мошенничеств позволил злоумышленникам присвоить участок под частным домом в Краснодаре, хозяин которого получил землю в пользование еще в 1971 году, но не оформил право собственности и скончался. Чтобы захватить недвижимость, злоумышленники решили действовать от имени хозяина дома, роль которого должен был сыграть пожилой родственник Анны Махмудовой; ему дали паспорт с чужой фамилией. Вместе с ним к нотариусу отправилась Татьяна Дорина, у которой были подложные документы на имя родственницы владельца недвижимости. Фальшивыми документами ее снабдил Грант Мкртчян по указанию Шмавона Джагаряна, считает обвинение. Нотариус ничего не заподозрил и выдал Татьяне Дориной доверенность на право распоряжения имуществом хозяина дома. После этого женщина оформила право собственности на участок под домом и заключила договор купли-продажи с Анной Махмудовой. В свою очередь, Анна Махмудова продала участок по рыночной цене.