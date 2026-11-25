Афера с казачьим размахом
Уехавшего за границу заместителя атамана на Кубани обвинили в мошенничестве
В Краснодаре в заочном режиме начался процесс по делу Шмавона Джагаряна, который называет себя «генералом» кубанской казачьей ассоциации «Россия». По версии обвинения, в 2014 году он вместе с сообщниками с помощью фальшивых документов присвоил несколько муниципальных земельных участков в краевом центре. Ущерб городу оценивается в 33 млн руб. Подсудимый вину не признает, трое других фигурантов были осуждены ранее.
Ленинский суд Краснодара провел первое слушание по существу дела Шмавона Джагаряна. Самого подсудимого в зале не было — он в настоящее время проживает за границей. В материалах уголовного дела Шмавон Джагарян фигурирует как пенсионер и бывший индивидуальный предприниматель (прекратил работу в 2005 году). В интернете же размещена его визитная карточка, на которой он именуется «заместителем атамана Кубанской казачьей ассоциации “Россия” по межнациональным вопросам, генерал-лейтенантом, дважды героем казачьих войск РФ и полным кавалером множества орденов». Отметим, что ассоциация «Россия» является небольшой общественной организацией, которая не имеет отношения к Кубанскому войсковому казачьему обществу и не входит государственный реестр казачьих обществ РФ.
Как стало известно “Ъ”, уголовное преследование Шмавона Джагаряна не связано с его общественной деятельностью. Бывшего предпринимателя обвиняют в четырех эпизодах особо крупного мошенничества, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.
Как указано в обвинительном заключении, которое в суде зачитала прокурор Анна Манаева, в 2014 году Шмавон Джагарян создал преступную группу, в которую вошли его знакомые Грант Мкртчян, Анна Махмудова и Татьяна Дорина. Злоумышленники разработали план хищения земельных участков, государственная собственность на которые не была разграничена. Для совершения преступлений Шмавон Джагарян и его сообщники решили использовать фальшивые паспорта и поддельные правовые акты государственных и муниципальных органов, утверждает обвинение.
Первый эпизод серии мошенничеств позволил злоумышленникам присвоить участок под частным домом в Краснодаре, хозяин которого получил землю в пользование еще в 1971 году, но не оформил право собственности и скончался. Чтобы захватить недвижимость, злоумышленники решили действовать от имени хозяина дома, роль которого должен был сыграть пожилой родственник Анны Махмудовой; ему дали паспорт с чужой фамилией. Вместе с ним к нотариусу отправилась Татьяна Дорина, у которой были подложные документы на имя родственницы владельца недвижимости. Фальшивыми документами ее снабдил Грант Мкртчян по указанию Шмавона Джагаряна, считает обвинение. Нотариус ничего не заподозрил и выдал Татьяне Дориной доверенность на право распоряжения имуществом хозяина дома. После этого женщина оформила право собственности на участок под домом и заключила договор купли-продажи с Анной Махмудовой. В свою очередь, Анна Махмудова продала участок по рыночной цене.
По аналогичной схеме злоумышленники совершили три сделки с участками в пригороде Краснодара, утверждает обвинение. Помимо фальшивых паспортов Шмавон Джагарян и его сообщники использовали подложные постановления администрации Краснодара периода 1990-х годов о предоставлении гражданам участков под застройку, говорится в обвинительном заключении. Стоимость похищенной земли оценили в 10,4 млн руб., убытки муниципалитета от утраты недвижимости оценены в 22,8 млн руб.
По данным “Ъ”, Шмавон Джагарян не признает вину.
Его сообщники были осуждены в октябре 2023 года. Грант Мкртчян получил пять лет общего режима, Анна Махмудова и Татьяна Дорина были осуждены условно. В декабре 2023 года Краснодарский краевой суд заменил наказание Гранту Мкртчяну на условный срок, он был освобожден из-под стражи. К тому моменту Татьяна Дорина скончалась, ее уголовное преследование было прекращено. В Советском суде Краснодара рассматривается иск мэрии города к осужденным о взыскании ущерба.