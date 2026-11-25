Молодо-золото
Испания возглавила рейтинг самых перспективных футбольных сборных
Сильнейшая футбольная сборная мира является также самой перспективной. Это следует из рейтинга компании CIES Football Observatory, ранжировавшей национальные команды в зависимости от среднего «индекса силы» выступающих за них игроков «молодежного» — до 23 лет — возраста. Испанцы в нем опередили ближайших преследователей — французов и англичан — с довольно большим запасом. Сборная России очутилась в конце топ-30 рейтинга, но все равно на несколько позиций выше, чем в официальной классификации Международной федерации футбола (FIFA).
Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила в среду, 25 ноября, свой собственный рейтинг сборных. Он ранжирует их по «перспективности». Она, по мнению экспертов CIES, определяется возможностями выступающих за национальную команду игроков возраста, который принято называть «молодежным», то есть до 23 лет. По идее, впереди у них долгая карьера, а потенциал роста еще не исчерпан.
Эти возможности авторы отчета определили с помощью давно применяющего ими для оценки класса футболистов так называемого индекса силы, вычисляющегося на базе целого пласта различных статистических данных (у идеального, лучшего во всех аспектах игрока он должен составить ровно 100). В рейтинге CIES сборные расставлены по средней величине индекса для молодых игроков, выходивших на поле в составе сборной за минувший календарный год. На него пришелся и летний чемпионат мира в Северной Америке.
На верхушке иерархии оказалась сборная, выигравшая это первенство и занимающая первую строчку в «обычном» рейтинге FIFA, просто расставляющего команды по достижениям. О том, что именно испанцы возглавят такую классификацию, нетрудно было догадаться, даже не зная методологии CIES.
Дело в том, что одной из специфических черт этой команды является колоссальная роль даже не молодых, а юных игроков. Например, на чемпионате мира ключевые роли в ней принадлежали двум 19-летним вундеркиндам из «Барселоны» — уже три года фигурирующему в числе претендентов на «Золотой мяч» Ламину Ямалю с его выдающимся персональным «индексом силы» 97,4 и Пау Кубарси. А в общей сложности на матчи испанцев за последние 12 месяцев вызывались 11 футболистов «молодежного» возраста. Причем большая их часть — это игроки с уже богатым опытом игры за топовые клубы страны (ту же «Барселону» или «Реал») и в топовых турнирах, таких как Лига чемпионов.
Картина была бы еще более приятной для всех, кто неравнодушен к сборной Испании, если бы CIES учитывала спортсменов, только-только оставивших позади выбранную ими планку. Безусловных ветеранов у испанцев вообще практически нет. По ее меркам таким, скажем, является хавбек Родри, признанный FIFA лучшим игроком мирового первенства. Но ему 30 лет, это скорее возраст футбольного расцвета.
Следом за испанцами идут три сборные, также располагающиеся в верхней части классификации FIFA,— французская, английская и аргентинская. Первые две на чемпионате мира играли в матче за бронзу (англичане в нем одолели французов), а аргентинцы уступили испанцам в финальном матче. Но их отставание от лидеров очень солидное — более трех пунктов (см. рисунок).
Сборная России с показателем 70,4 очутилась в рейтинге CIES на 29-й позиции.
Она на шесть строчек выше, чем ее позиция в «обычной» классификации FIFA. Россияне, с 2022 года из-за санкций не участвующие в официальных турнирах, обошли ряд элитных или близких к ним по статусу команд — скажем, хорватскую и швейцарскую. В рамках закрывшегося на прошлой неделе международного окна сборная России провела два товарищеских матча — с соперниками из Узбекистана и Венесуэлы. В них за россиян сыграла достаточно представительная даже по стандартам лидеров рейтинга CIES группа футболистов, не отметивших 23-летие. В нее вошли пять игроков: Матвей Кисляк, Кирилл Данилов, Виктор Мелехин, Кирилл Глебов и Алексей Батраков. Во многом именно благодаря 21-летнему Батракову, превратившемуся уже в дебютном сезоне в «Галатасарае» в одну из важнейших для турецкого клуба фигур, и его очень солидному личному «индексу силы» — 80,8 — российская сборная попала в тридцатку.