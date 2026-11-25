Дело в том, что одной из специфических черт этой команды является колоссальная роль даже не молодых, а юных игроков. Например, на чемпионате мира ключевые роли в ней принадлежали двум 19-летним вундеркиндам из «Барселоны» — уже три года фигурирующему в числе претендентов на «Золотой мяч» Ламину Ямалю с его выдающимся персональным «индексом силы» 97,4 и Пау Кубарси. А в общей сложности на матчи испанцев за последние 12 месяцев вызывались 11 футболистов «молодежного» возраста. Причем большая их часть — это игроки с уже богатым опытом игры за топовые клубы страны (ту же «Барселону» или «Реал») и в топовых турнирах, таких как Лига чемпионов.