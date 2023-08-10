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Коммерсантъ FM
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Прокуратура добилась пересмотра дела об оскорблении ребенка за шапку с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга по требованию Генпрокуратуры РФ пересмотрит дело об оскорблении и нападении 56-летнего Александра Неустроева на ребенка за шапку с буквой Z. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. 9 августа суд оштрафовал мужчину на 7 тыс. руб., а уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) прекратили «за деятельным раскаянием».

Александр Неустроев

Александр Неустроев

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Александр Неустроев

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

«Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление»,— сказано в сообщении. Как отметили в ведомстве, уголовное дело в отношении Александра Неустроева не могло быть прекращено, так как оно причиняет ущерб не только потерпевшему школьнику, но и социально-нравственному воспитанию подростков и интересам страны.

Инцидент произошел 21 апреля около дома №35 по Волгоградской улице. Тогда мужчина нецензурно обругал 11-летнего мальчика за шапку с символом Z, а также, по данным СМИ, пытался его схватить. Известно, что отец мальчика — участник специальной военной операции на Украине. 24 апреля Александр Неустроев был задержан.

Сначала в отношении Александра Неустроева было возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако позже административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Мужчине грозило до пяти лет лишения свободы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Хабарова, Екатеринбург

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