Что происходит после ввода войск России на Украину. День 533-й

Над Калугой, Подмосковьем и Севастополем были сбиты беспилотники. Во Внуково и Домодедово после атаки БПЛА задержали прилет 30 рейсов. Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% год к году. Украинский «Энергоатом» заявил, что ночью Запорожская АЭС была обесточена. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд. По данным Bloomberg, средства должны пойти, в том числе и на военную поддержку Украины.

8:49. Житель Благовещенска, который хотел воевать на стороне ВСУ, пытался тайно улететь на Украину, его задержали в аэропорту областного центра Приамурья, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.

8:48. Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

8:47. Украина передала США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, сообщил телеканал CNN.

8:46. Никаких последствий после падения обломков сбитого беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:45. После сообщения властей о сбитых в Калужской области и Подмосковье беспилотниках в аэропортах Внуково и Домодедово был задержан прилет почти 30 рейсов, следует из онлайн-табло Внуково и Домодедово.

8:44. Вблизи Севастополя системы ПВО сбили два беспилотника. Еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они упали в акватории Черного моря.

8:44. Два беспилотника, летевшие к Москве, сбили системы ПВО над Малоярославецким районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.

8:44. Запорожская АЭС в ночь на 10 августа потеряла питание с основной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ, она переведена на резервную линию 330 кВ, сообщила украинская госкомпания «Энергоатом».