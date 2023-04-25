В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, обругавшего ребенка за шапку с символом Z

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) в отношении 56-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, в нецензурной форме обругавшего 11-летнего мальчика за шапку с символом Z. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ» заявили, что сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого. Ему уже избрали меру пресечения, «не связанную с изоляцией от общества».

Изначально в отношении Александра Неустроева было возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), которое Ленинский районный суд должен был рассматривать сегодня. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявлял, что задержанный в момент доставки в суд «вел себя спокойно», осознавая меру ответственности и будучи готовым «понести заслуженное наказание». Однако административное производство из-за возбуждения уголовного дела было прекращено.

Напомним, днем 21 апреля около дома №35 по Волгоградской улице мужчина в грубой нецензурной форме оскорблял мальчика, который носил шапку с буквой Z и отец которого, по данным СМИ, участвует в специальной военной операции на Украине. Также сообщалось, что Александр Неустроев пытался схватить ребенка за руку, но тому удалось вырваться, и он в слезах побежал домой.

Екатеринбуржца задержали вечером 24 апреля. В нем помимо полицейских участвовали бойцы ОМОНа. Силовики сообщали, что мужчина раскаялся в содеянном и извинился перед школьником и его родителями.

Илья Смирнов, Екатеринбург