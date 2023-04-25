В Екатеринбурге ОМОН задержал мужчину, оскорбившего подростка за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге полиция и бойцы ОМОНа задержали мужчину, оскорбившего 11-летнего подростка, носившего шапку с буквой Z. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Сведловской области Фото: СК РФ по Сведловской области

По данным силовиков, днем 21 апреля около дома 35 по ул. Волгоградской мужчина в грубой нецензурной форме оскорблял мальчика и его родителей. Местные СМИ также сообщали, что он схватил ребенка за руку, но тому удалось вырваться, и он в слезах побежал домой. Известно, что отец пятиклассника — участник специальной военной операции на Украине.

Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о привлечении напавшего на ребенка мужчину к ответственности. Его личность установили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и УМВД по Екатеринбургу. Задержание проводилось вечером 24 апреля в коллективном саду «Дружба».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в отношении мужчины проводится проверка, результаты которой поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После задержания мужчину опрашивали следователи.

Полковник Горелых добавил, что задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Он раскаялся в содеянном и принес извинения мальчику и его родителям.

Илья Смирнов, Екатеринбург