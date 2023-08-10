ВСУ обстреляли белгородский поселок; пострадавших нет

В Грайворонском горокруге Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, пострадавших нет, но зафиксированы повреждениях трех домов: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Это уже не первый обстрел Белгородской области за сегодняшний день. Так, в Белгородском районе российской системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, сообщал ранее Вячеслав Гладков. Уведомления РСЧС об обстрелах приходили жителям села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, а также сел Терезовка и Муром Шебекинского городского округа.

После начала СВО Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам. Всего с февраля 2022 года было повреждено 7,5 тыс. домовладений, рассказывали в пресс-службе облправительства. Сейчас в работе, по данным чиновников, находится более 3 тыс. жилых помещений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова