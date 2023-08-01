В Белгородской области за минувшую неделю восстановили еще 221 пострадавшее от обстрелов жилое помещение

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 221 жилое помещение, пострадавшее от обстрелов, рассказали в министерстве ЖКХ Белгородской области.

Три их них было восстановлено в Белгородском районе, два других дома попали под обстрел. В Валуйском горокруге восстановили 25 единиц жилья, но пострадали от обстрелов еще 11 квартир. По одному помещению отремонтировано в Белгороде и в Волоконовке. В Грайворонском горокруге восстановили 43 помещения, в Краснояружском районе — девять, в Шебекинском горокруге привели в порядок 87 квартир и 52 частных дома.

После начала СВО Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам. Всего с февраля 2022 года было повреждено 7,5 тыс. домовладений, рассказали в пресс-службе облправительства. Сейчас в работе, по данным чиновников, находится более 3 тыс. жилых помещений.

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Мария Старикова