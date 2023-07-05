Вот же щит

Австрия и Швейцария, как ожидается, подпишут 7 июля с министром обороны Германии Борисом Писториусом меморандум об участии в общеевропейском проекте противовоздушной обороны (ПВО) Sky Shield. Берн и Вена уверяют, что не намерены расставаться с политикой нейтралитета, однако российско-украинский конфликт вынудил их глубоко задуматься о безопасности. Предложенная канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициатива континентального щита, по их мнению, позволит и самооборону укрепить, и внеблоковый статус сохранить. Между тем после 24 февраля 2022 года полностью нейтральных стран в Европе остается все меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц — автор идеи континентального щита от авиационных и ракетных атак

Фото: Michael Sohn / AP Канцлер ФРГ Олаф Шольц — автор идеи континентального щита от авиационных и ракетных атак

Фото: Michael Sohn / AP

Под натиском российско-украинского конфликта падают последние бастионы нейтралитета в Европе. В пятницу в Берне министры обороны Швейцарии и Австрии Виола Амхерд и Клаудия Таннер подпишут меморандум со своим германским коллегой Борисом Писториусом о присоединении к общеевропейскому проекту ПВО Sky Shield (ESSI). Идея создания континентального щита от возможных авиационных и ракетных атак пришла канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в августе 2022 года. Глава немецкого кабинета министров, глядя на затягивающиеся боевые действия на Украине и возросшие опасения европейцев, предложил разработать проект, который дополнил бы существующие в рамках НАТО системы ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

По мнению господина Шольца, объединение усилий стран Европы — независимо от их принадлежности к блокам и организациям — позволит укрепить общую безопасность и за счет системы совместных закупок систем ПВО и ПРО сократить расходы.

На данный момент к Sky Shield присоединились 17 стран, из них только Швеция формально находится вне НАТО. По сути же, Швейцария и Австрия станут первыми внеблоковыми государствами-участниками проекта.

Примечательно, что не все в Евросоюзе оказались в восторге от идеи. Например, Франция, Италия, Польша и ряд других стран отнеслись к ней со скепсисом. Париж, который давно выступает за большую независимость континента от США, счел нелогичным создание общеевропейского щита при намерении взять за основу израильскую систему Arrow 3 и американскую Patriot. Во Франции уверены: если и реализовывать проект, то ставку надо делать на региональных производителей.

Впрочем, споры членов НАТО по этому проекту отчасти успокаивают нейтральные Швейцарию и Австрию. Обе страны, выразив заинтересованность в ESSI и объяснив ее российско-украинским конфликтом, тем не менее заверили: жертвовать нейтралитетом они не готовы. Берн и Вена отмечают, что присоединение к инициативе не повлечет за собой участие в военных блоках и международных конфликтах.

Для Швейцарии вопрос внутреннего согласия, что этот шаг не обернется потерей нейтральности, совсем не праздный. Как отмечает агентство Reuters, после 24 февраля 2022 года страна сталкивается с растущим давлением со стороны европейских соседей, которые пытаются уговорить ее дать согласие на реэкспорт своих вооружений Украине. Буквально на прошлой неделе Берн отклонил запрос швейцарской оборонной компании RUAG на продажу 96 танков Leopard 1 A5 Германии для их дальнейшей передачи Украине. До этого конфедерация также отказывала Дании и ФРГ, которые просили разрешить им отправить Киеву бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

На этом фоне намерение правительства присоединиться к внеблоковому щиту вызвало ожесточенные споры внутри страны. Оппоненты идеи опасаются, что участие в Sky Shield сделает Швейцарию зависимой от иностранных государств и НАТО, а также превратит страну в мишень.

Австрии решение тоже дается нелегко. «Ситуация с угрозами резко обострилась из-за российской агрессивной войны против Украины. Поэтому Австрия присоединится к европейской инициативе по ПВО Sky Shield»,— пояснил канцлер республики Карл Нехаммер. При этом именно Вена была одним из обеспокоенных голосов в Евросоюзе на последнем саммите, где обсуждались гарантии безопасности Киеву от Брюсселя. В стране переживают, что предоставление военно-оружейных гарантий от лица всего ЕС подорвет австрийский нейтралитет. Оппонентам правительства — ультраправой партии FPO, лидирующей перед выборами-2024 в опросах с показателем 30%, не нравится ни то, ни другое. По словам ее лидера Герберта Кинкля, «Нехаммер и компания кладут нейтралитет в жертву на алтарь НАТО».

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг с этим не согласен. Он поясняет: Sky Shield — не инициатива НАТО, а пример «сотрудничества ряда государств».

Между тем Австрия и Швейцария не единственные страны, чьи принципы последние полтора года подвергаются испытаниям. Первыми без всяких оговорок от внеблокового статуса отказались Финляндия и Швеция.

Северные соседи РФ не стали искать компромиссный вариант, а спустя несколько месяцев после 24 февраля 2022-го подали заявки на вступление в НАТО. В итоге Хельсинки — уже полноправный член альянса, Стокгольм — в шаге от присоединения к блоку.

Сказался конфликт и на Ирландии. Она, как и Швейцария с Австрией, традиционно придерживалась нейтралитета и наряду с Веной на последнем саммите ЕС выражала опасения по поводу гарантий безопасности Украине. Тем не менее неопределенность в Европе вынудила и Дублин задуматься о пересмотре оборонной политики, хотя идея присоединения к военным блокам по-прежнему непопулярна в стране.

С 22 по 27 июня в Ирландии прошли первые «общественные консультации» по теме военного нейтралитета.

Как пояснил министр иностранных дел и обороны Михол Мартин, кабинет министров не планирует отказываться от статуса республики или присоединяться к НАТО, однако в нынешней ситуации и следовать политике изоляционизма не может. Основная дискуссия сводится к пересмотру жесткого критерия на использование сил самообороны за рубежом. Сейчас для дислокации более 12 ирландских военных за пределами страны требуется разрешение правительства и нижней палаты парламента, а также согласие Совета Безопасности ООН. В Дублине полагают, что сегодня ставить этот вопрос в зависимость от мнения России — постоянного члена Совбеза с правом вето — как минимум неразумно. При этом в Ирландии не сомневаются, что в случае необходимости Великобритания, ЕС или НАТО придут на помощь, но ответить тем же республика не сможет.

Впрочем, согласия нет даже внутри руководства страны. Президент Ирландии Майкл Хиггинс, несмотря на свои во многом церемониальные полномочия, выступил резко против даже разговоров о возможной корректировке нейтралитета, от которого в целом не собираются отказываться даже инициаторы дискуссий. «Политика позитивного нейтралитета может быть определена как право Ирландии принадлежать к любой группе, которую она выберет в соответствии с немилитаристской международной политикой. Если же вы нарушите это, то между вами и Литвой с Латвией не будет никакой разницы. Это игры с огнем»,— уверен господин Хиггинс. Так или иначе, точка в дискуссиях не поставлена.

В России эти процессы считают «печальными».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2023 года отмечал, что «поглощение НАТО практически всех нейтральных государств» привело к тому, что «возможность для конструктивной политики на континенте при инициативной роли нейтралов, по сути дела, исчезает». По его мнению, дело не только в Финляндии и Швеции, но и в «практическом отказе Швейцарии» от нейтрального статуса. Ранее в МИДе «с сожалением констатировали», что «размывается» нейтралитет Австрии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова также подмечала и «слом идеи традиционного военного нейтралитета Ирландии». По ее мнению, речь идет о «саморазрушении государственных основ», к которым приводят «предпринимаемые Вашингтоном и Лондоном усилия по консолидации западного лагеря на военных началах».

Алексей Забродин