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Коммерсантъ FM
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«Вымпелком» оштрафован на 1 млн руб. за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки

Савеловский суд Москвы оштрафовал «Вымпелком» (бренд «Билайн») на 1 млн руб. за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без возрастной маркировки. Поводом стали несколько фильмов в онлайн-кинотеатре «Билайн ТВ», в том числе «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».

Юрист «Вымпелкома» на заседании отметил, что компания не преследовала цели «пропаганды, призыва к смене пола и другим сексуальным девиациям», передает «РИА Новости». Компания отмечает, что, «осознав допущенную оплошность», изменила маркировку на «18+» еще до составления протокола.

Юрист также обратил внимание, что доступ к сервису можно получить только по подписке, поэтому его не может быть у несовершеннолетних. Также нет доказательств, что дети смотрели этот контент. Представитель Роскомнадзора ответил, что совершеннолетние, показывая фильмы своим детям, ориентируются на указанную маркировку.

«Английский цирюльник» — британская комедия 2000 года. «РИА Новости» не указывает, о каком фильме «Идеальные незнакомцы» шла речь в суде. Есть несколько картин с таким наименованием. Наиболее популярная — итальянская комедия 2015 года.

Последние недели Роскомнадзор регулярно составляет протоколы в отношении владельцев онлайн-кинотеатров и их руководства за отсутствие возрастной маркировки в фильмах с ЛГБТ. Только с начала августа суд оштрафовал за это Okko и Wink. Также в августе был оштрафован гендиректор «Яндекса» за аналогичное нарушение на «Кинопоиске».

Леонид Уварчев

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