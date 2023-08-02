Суд в Петербурге выписал штраф 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ на платформе Wink

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге выписал штраф 1 млн руб. за демонстрацию фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями на онлайн-видеосервисе Wink (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Об этом сообщила 2 августа объединенная пресс-службе городских судов.

Наказание по этой статье для юридических лиц — штраф до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В частности, пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних усмотрели в фильме «Как живой», который размещен на стриминговой площадке с маркировкой «16+». В материалах дела говорится, что в картине содержится сцена «целующихся в сексуальном контексте мужчин».

В ходе изучения контента сайта надзорные органы нашли еще три фильма, подпадающих под формулировку этого правонарушения: «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник».

Ранее Wink владел «Ростелеком», но с 1 марта доли в онлайн-сервисе были распределены иначе. Роскомнадзор, проверив информацию, пришел к выводу что провайдер несет ответственность за пропаганду ЛГБТ только в одном фильме — «Как живой».

15 июня на ПМЭФ «Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили об объединении видеосервисов more.tv и Wink под брендом последнего. Стороны учредят для этого совместное предприятие, доля «Ростелекома» в котором составит 70%, НМГ — 30%.

В начале июня мировой суд в Санкт-Петербурге взыскал по административному делу 1 млн руб. с НАО «Национальная спутниковая компания» за демонстрацию контента с ЛГБТ-отношениями. НАО, являясь владельцем сервиса «Триколор Кино и ТВ онлайн», осуществило трансляцию уже упомянутого «Английского цирюльника» со знаком «16+».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург