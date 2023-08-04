Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). В некоторых фильмах каталога отсутствовала возрастная маркировка «18+», сообщает пресс-служба объединенных судов города.

В сообщении уточняется, что суд объединил три протокола в один, из чего получилась сумма 1 млн руб.

26 июня суд зарегистрировал три дела об административном правонарушении в отношении ООО «Окко». По данным протоколов, кинотеатр показывал фильмы, содержащие сцены с ЛГБТ, с возрастной маркировкой «16+».

«Нехорошее нашли в следующих фильмах: "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", "Бриджит Джонс: грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Еще три свадьбы", "Черный лебедь", "Новые мутанты", "Английский цирюльник", "Отличница легкого поведения", "Немножко беременны", "Зильс-Мария", "Римские расставания", "Игра в имитацию", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, любовь, любовь", "Семейка Тененбаум"»,— сообщила пресс-служба.

По состоянию на 7 июля 2023 года Роскомнадзор в общей сложности составил 32 протокола на онлайн-кинотеатры из-за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». В настоящее время штрафы назначены следующим кинотеатрам: «Триколор Кино и ТВ онлайн» (НAO «Национальная спутниковая компания») — 1 млн руб.; Peers.TV (ООО «Инетра») — 1 млн руб.; Premier (ООО «Премьер») — 4 млн руб.; «МегаФон ТВ» (ПАО «МегаФон») — 1 млн руб.; Start (ООО «Старт») — 3,7 млн руб.; «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») — 1 млн руб. Административные протоколы составлены также для сервисов Wink, Okko, Movix, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Ъ FМ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Полина Мотызлевская