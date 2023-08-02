Гендиректора «Яндекса» оштрафовали на 200 тыс. руб. за фильмы с ЛГБТ на «Кинопоиске»

В Москве суд оштрафовал на 200 тыс. руб. гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского из-за показа на «Кинопоиске» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». Господина Савиновского признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Савиновский

Фото: пресс-служба компании «Яндекс» Артем Савиновский

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Штраф назначил судебный участок №101 мирового судьи столичного района Замоскворечье. Согласно материалам дела, на «Кинопоиске» в широком доступе были размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного», «Дневник Бриджит Джонс» и другие. В них якобы содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях.

В «Яндексе» заявили «Ъ», что речь идет о протоколе, по которому «Кинопоиску» 4 июля уже назначили штраф. Компания подчеркнула, что заменила возрастную маркировку на «18+», как только того стал требовать закон. «Мы планируем обжаловать решение суда, т.к. закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений»,— уточнили в «Яндексе».

В июне Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Онлайн-кинотеатр Premier и ТВ-3 оштрафовали на 4 млн руб. каждый. На «Кинопоиск», а также на принадлежащий «Ростелекому» Wink составили протоколы за распространение информации об ЛГБТ.

Лаура Кеффер